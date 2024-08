Clubes lamentam a morte do jogador Juan Izquierdo; entenda o que aconteceu com o uruguaio

Clubes brasileiros e internacionais lamentaram a morte do zagueiro Juan Manuel Izquierdo, de 27 anos, do Nacional do Uruguai

Clubes brasileiros e internacionais lamentaram a morte do zagueiro Juan Manuel Izquierdo, de 27 anos, do Nacional do Uruguai. Ele passou mal passou mal durante a partida contra o São Paulo, no estádio do Morumbis, pela Copa Libertadores, na noite do último dia 22. O atleta foi socorrido e internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, mas não resistiu e teve o falecimento confirmado na noite de terça-feira (27).

O próprio Nacional do Uruguai foi quem anunciou a morte do atleta em postagem nas redes sociais, quando destacou estar “em luto pela perda irreparável”.

Logo após a divulgação da morte do jogador, o São Paulo Futebol Clube fez uma postagem no Instagram lamentando a perda e desejando “condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de dor”.

Outros clubes brasileiros como Palmeiras, Flamengo, Sport, Corinthians, Santos, Botafogo, Vasco, Fluminense, Atlético-MG, Grêmio, Cuiabá, Juventude, Bahia, Vitória, Cruzeiro, Fortaleza, Athlético Paranaense e Atlético Goianiense, entre outros, prestaram suas homenagens ao jogador.

Repercussão internacional

O Peñarol, um dos principais rivais do Nacional no Uruguai, e a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) também fizeram publicações nas redes sociais lamentando o falecimento de Izquierdo.

O que aconteceu com o jogador?

O jogador teve um mal súbito ao longo do segundo tempo da partida contra o São Paulo, no estádio MorumBis. Um vídeo mostrou quando ele caiu em campo (assista abaixo).

Inicialmente, Izquierdo foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca. No último sábado (24), o hospital disse que o atleta teve uma parada cardíaca enquanto era levado do estádio em uma ambulância e precisou ser ressuscitado ao chegar na unidade de saúde.

Izquierdo apresentou um agravamento em seu quadro de saúde no domingo (25), que segundo os médicos houve uma “progressão no comprometimento cerebral”, além de um “aumento da pressão intracraniana”.

Já na segunda-feira (26), a situação do atleta foi apontada como “quadro neurológico crítico”. Na noite de terça-feira, o Nacional do Uruguai comunicou a morte do jogador. O Hospital Albert Einstein destacou que o atleta teve morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca.

Conforme o secretário nacional de Esporte do Uruguai, Sebastián Bauzá, Izquierdo teve detectada uma arritmia há dez anos, enquanto ainda fazia parte do elenco do Cerro, do Uruguai. A família dele veio ao Brasil para acompanhar a internação dele e, agora, prepara o traslado do corpo.

Vida e carreira

Izquierdo começou a carreira no futebol no Cerro, do Uruguai, depois passou pelo Montevideo Wanderers e pelo Atlético San Luis, do México. Anos depois voltou ao seu país, quando defendeu novamente o Wanderers, o Nacional, o Liverpool e retornou ao Nacional em 2024.

O jogador era casado com Selena, com quem teve uma filha de dois anos e meio e um filho recém-nascido, cujo parto ocorreu há duas semanas.