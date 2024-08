VÍDEO: Saiba o que levou jogador do Nacional do Uruguai para UTI após cair em jogo contra São Paulo

Zagueiro Juan Izquierdo, de 27 anos, do Nacional do Uruguai, passou mal durante partida contra o São Paulo no Morumbis e precisou ser internado em UTI

O zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional do Uruguai, passou mal durante a partida contra o São Paulo, no estádio do Morumbis, pela Copa Libertadores, na noite de quinta-feira (22). Um vídeo mostra o momento em que o jogador de 27 anos caiu no gramado (assista abaixo). Ele foi socorrido com um quadro de “arritmia cardíaca” e levado ao Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da Capital, onde foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

ANÚNCIO

O vídeo mostra que o jogador passou mal por volta dos 39 minutos da partida. Ele se desiquilibrou e caiu no gramado, sendo que outros atletas perceberam e logo chamaram o socorro. Juan foi colocado em uma ambulância e levado ao hospital.

Procurado, o Albert Einstein informou que a atualização sobre o estado de saúde do jogador será informada pelo clube uruguaio.

Em postagem nas redes sociais, o Nacional do Uruguai informou sobre o que aconteceu com seu zagueiro.

“Juan Izquierdo sofreu uma arritmia cardíaca durante a partida contra o São Paulo. Ele é atendido no CTI [UTI] do Hospital Albert Einstein. Atualmente ele está estável e permanece em observação. Continuaremos atualizando as informações. Força, Juan!”, escreveu o clube no Instagram.

Após a internação, o presidente do Nacional, Alejandro Balbi, conversou com a imprensa e disse que, durante o trajeto ao hospital, Juan recuperou a consciência, mas voltou a passar mal ao dar entrada na unidade de saúde.

“Está estável, no CTI [UTI]. Tem que esperar aproximadamente 12 horas para ver a evolução, para começar a fazer os exames e ver se tem alguma sequela e eventualmente encontrar as causas do episódio que vimos que ocorreu em campo”, explicou o dirigente.

O São Paulo Futebol Clube postou uma foto de Juan em seu Instagram e desejou força ao atleta. “Nossos pensamentos estão com Juan Izquierdo, atleta do @nacional. Fuerza, @juanizquierdo97. Estamos contigo”, dizia a publicação.