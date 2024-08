Avião da Força Aérea do Uruguai fará traslado do corpo de Juan Izquierdo; velório deve ocorrer na 5ª

Avião da Força Aérea do Uruguai fará o traslado do corpo do jogador Juan Manuel Izquierdo, que morreu aos 27 anos, em São Paulo

O traslado do corpo do jogador Juan Manuel Izquierdo, que faleceu aos 27 anos, em São Paulo, será realizado na tarde desta quarta-feira (28) por um avião da Força Aérea do Uruguai. A aeronave deve decolar da Base Aérea da Força Aérea Brasileira (FAB), em Guarulhos, de onde o corpo seguirá rumo a Montevidéu, a capital uruguaia. O velório deve ocorrer na quinta-feira (29).

O atleta do Nacional do Uruguai passou mal durante uma partida contra o São Paulo, no estádio do Morumbis, pela Copa Libertadores, no último dia 22, e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein. Porém, segundo a unidade de saúde, ele teve morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca, na noite de terça-feira (27).

O avião militar Aviocar C212, que fará o traslado do corpo, também deverá levar a esposa de Izquierdo, Selena, além do pai do atleta e outros dirigentes do clube uruguaio que acompanhavam a internação no Brasil.

Em postagem nas redes sociais, Selena, que tem uma filha de dois anos e meio e um filho recém-nascido com o jogador, lamentou a morte dele em uma carta de despedida. Na publicação, ela agradeceu pelo carinho que a família recebeu durante a internação do atleta e ressaltou que vai amá-lo “por toda a vida”.

“Hoje eu tive que me despedir da minha meia metade, do amor da minha vida. Para muitos Juan Izquierdo, para mim, Juanma, meu melhor amigo, meu esposo, pai dos meus filhos, meu “dois” incondicional. Hoje uma parte de mim morre com você”, escreveu ela.

“Obrigada a todos que pensaram nele e que passaram força de uma forma ou outra. Hoje o Juanma cuida de mim e, especialmente, dos nossos filhos lá do céu. Vou te amar por toda minha vida, meu guerreiro. Desta vez, perdemos”, concluiu Selena na postagem.

Selena, esposa do jogador uruguaio Juan Manuel Izquierdo, postou carta de despedida emocionante nas redes sociais (Reprodução/Instagram)

Morte do jogador

Juan Izquierdo teve um mal súbito ao longo do segundo tempo da partida contra o São Paulo, no estádio MorumBis. Um vídeo mostrou quando ele caiu em campo (assista abaixo).

Inicialmente, Izquierdo foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca. No último sábado (24), o hospital disse que o atleta teve uma parada cardíaca enquanto era levado do estádio em uma ambulância e precisou ser ressuscitado ao chegar na unidade de saúde.

Izquierdo apresentou um agravamento em seu quadro de saúde no domingo (25), que segundo os médicos houve uma “progressão no comprometimento cerebral”, além de um “aumento da pressão intracraniana”.

Já na segunda-feira (26), a situação do atleta foi apontada como “quadro neurológico crítico”. Na noite de terça-feira, o Nacional do Uruguai comunicou a morte do jogador.

Conforme o secretário nacional de Esporte do Uruguai, Sebastián Bauzá, Izquierdo teve detectada uma arritmia há dez anos, enquanto ainda fazia parte do elenco do Cerro, do Uruguai.

Clubes brasileiros e internacionais lamentaram a morte do jogador e prestaram homenagens em postagens nas redes sociais.