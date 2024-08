Morre Juan Izquierdo, zagueiro do Nacional-URU, aos 27 anos

Juan Manuel Izquierdo, zagueiro do Nacional (Uruguai), morreu aos 27 anos em São Paulo nesta terça-feira (27). A morte do atleta foi confirmada pelo Hospital Albert Einstein, unidade de saúde onde estava internado. O jogador teve um mal súbito na última quinta-feira (22), ao longo do segundo tempo da partida contra o São Paulo, no estádio MorumBis.

ANÚNCIO

Inicialmente, Izquierdo foi diagnosticado com uma arritmia cardíaca. No sábado (24), o hospital disse que o atleta teve uma parada cardíaca enquanto era levado do estádio em uma ambulância e precisou ser ressuscitado ao chegar na unidade de saúde.

Izquierdo apresentou um agravamento em seu quadro de saúde no domingo (25), que segundo os médicos houve uma “progressão no comprometimento cerebral”, além de um “aumento da pressão intracraniana”.

Já na segunda-feira (26), a situação do atleta foi apontada como “quadro neurológico crítico”. Na noite desta terça-feira (27), o hospital comunicou a morte do jogador.