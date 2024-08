Liminar para impugnar candidatura de Pablo Marçal é negada pelo TRE

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo publicou, nesta quarta-feira (21), a resposta ao pedido de impugnação da candidatura de Pablo Marçal ao cargo de prefeito da cidade de SP. Como resultado, o órgão negou a solicitação, de autoria de Marcos de Andrade, secretário-geral do PRTB. PSB de Tabata Amaral também aparece como autor da liminar.

ANÚNCIO

Antonio Maria Patiño Zorz, juiz eleitoral da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, diz em resposta ao pedido que suspender o registro da candidatura de Pablo Marçal poderia ausentar o nome do candidato na urna eletrônica.

Desta forma, atender o pedido acarretaria “perigo de irreversibilidade dos efeitos de decisão”, resultando na nulidade das eleições. Como consequência, seriam necessárias novas eleições na cidade.

“A concessão da liminar pleiteada com a suspensão do registro de candidatura poderá gerar a ausência do nome do candidato na urna eletrônica, o que poderá acarretar perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nulidade das eleições para Prefeito e realização de novas eleições”, diz o juiz na decisão.

Leia mais:

Entenda o pedido emitido

Agregado ao pedido de impugnação sob a candidatura de Marçal, a liminar apresentada por Marcos de Andrade apontava uma violação ao próprio regimento interno do PRTB, que exige a candidatura de filiados com pelo menos seis meses de partido antes da data da convenção.

A convenção municipal do PRTB em São Paulo, responsável por oficializar a candidatura de Pablo Marçal, aconteceu em 4 de agosto. Segundo o Infomoney, os advogados do PSB disseram que a filiação do empresário à sigla aconteceu em 5 de abril, resultando em quatro meses de filiação.

Leia mais uma notícia: