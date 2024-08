Mais da metade dos apoiadores de Pablo Marçal são de fora de SP, segundo doações de Pix

A partir de doações enviadas para promover a campanha eleitoral na corrida para a Prefeitura de São Paulo, é possível verificar que, mais da metade dos apoiadores de Pablo Marçal (PRTB), não são do estado de São Paulo.

Segundo informações do ‘Metrópoles’, o candidato declarou na última terça-feira (20) ter recebido R$ 544 mil em doações, com 53% desse dinheiro vindo de CPFs de apoiadores de fora do estado, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo com o site, com informações da candidatura, Marçal recebeu 10.473 doações via transferência Pix, sendo R$ 217 mil dos R$ 544 mil somados até o momento enviados de CPFs de São Paulo (total de 3.198 pessoas).

CPFs que não são de São Paulo somam R$ 291 mil em doações. Outros 751 depósitos ainda não tiveram a origem do dinheiro identificada, mas que deverão ser ajustadas.

Limite de gasto com a campanha

O dinheiro recebido para as candidaturas e a forma como o recurso gasto devem, obrigatoriamente, ser informado à Justiça Eleitoral.

Para o cargo de Prefeito de São Paulo, é determinado pelo TSE o gasto máximo de R$ 67,2 milhões na campanha do primeiro turno.

Para doar às campanhas, o apoiador pode transferir até 10% da renda total anual informada no imposto de renda vigente.

De acordo com a última pesquisa divulgada pela AtlasIntel, o candidato Pablo Marçal (PRTB) vem subindo na intenção de votos da população na cidade de São desde o último levantamento, passando de 11% para 16%, enquanto Guilherme Boulos (Psol) caiu quatro pontos percentuais e Nunes, 3.

Apesar dos dados mostrarem um avanço de Marçal, Boulos lidera a intenção de votos na corrida pela Prefeitura da cidade com 28,5%, seguido do atual prefeito, Ricardo Nunes (PSB), com 21,8%. Pablo Marçal é o terceiro, com 16,3%, Tábata Amaral (PSB) tem 12% e Datena (PSDB) tem 9,5%.

A pesquisa foi realizada entre 15 e 20 de agosto e ouviu 1.803 eleitores em toda a cidade . A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo.