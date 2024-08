O que se sabe sobre o jovem que passou mal e morreu em aula de educação física em Santo André

O aluno Eduardo Bueno Rodrigues da Silva, de 14 anos, participava de mais uma aula de educação física na Escola Estadual Professor Waldomiro Guimarães, em Santo André, quando começou a passar mal e acabou falecendo no local, de acordo com Boletim de Ocorrência registrado no 6º Distrito Policial da cidade.

De acordo com informações da polícia, o jovem começou a passar mal durante a atividade da turma do 9º ano e desmaiou, na tarde desta terça-feira (20). O SAMU foi acionado e quando chegou ao local constatou que o adolescente já estava morto, aparentemente “sem causa determinante”.

Como o estudante não estava doente ou tinha qualquer histórico médico que o impedisse que fizesse qualquer atividade física, a polícia registrou o caso como “morte suspeita” e solicitou uma perícia para determinar a causa da morte do menino.

O professor de Educação Física que supervisionava a aula foi ouvido e disse que assim que o garoto começou a passar mal o resgate foi acionado. Ele também não soube dizer o que levou o jovem a sofrer o “mal súbito”.

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo lamentou o ocorrido e disse que se “solidariza com o sofrimento da família”. A Seduc também confirmou que a equipe escolar prestou os primeiros socorros e acionou imediatamente o Samu e o Corpo de Bombeiros.

O incidente foi registrado como morte suspeita, sem causa determinante aparente, no 6º Distrito Policial de Santo André.