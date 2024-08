Prefeitura de SP: de igreja à escola, veja onde cada candidato inicia sua campanha eleitoral

Com as período eleitoral iniciando oficialmente nesta sexta-feira (16), os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo começam a se articular entre os diversos espaços para se aproximar do seu eleitorado através das campanhas.

Entre os lugares escolhidos, periferias, igrejas foram algumas das primeiras escolhas dos candidatos. Confira os primeiros roteiros desta sexta-feira.

Ricardo Nunes (MDB)

Atual prefeito de SP e que tenta a reeleição, Ricardo Nunes escolheu uma igreja para iniciar sua campanha; Ele assiste uma missa na manhã de hoje na Catedral de Santo Amaro, acompanhado da esposa, Regina Nunes, Tomás Covas, e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

No período da tarde Nunes realiza uma caminhada ao lado do seu vice, coronel Ricardo Mello Araújo (PL), na região central.

Guilherme Boulos (PSOL)

Apostando na sua região como escolha inicial, Guilherme Boulos (PSOL) tomará um café da manhã com a vice, Marta Suplicy (PT), no bairro Campo Limpo, periferia da zona sul de São Paulo onde mora com a esposa e duas filhas.

Na parte da tarde, os dois irão ao centro de São Paulo e no fim do dia até Itaquera, na zona leste.

Tabata Amaral (PSB)

Com uma política sempre apostando na educação, a candidata a prefeita, Tabata Amaral (PSB), começa a campanha em uma escola do distrito de Brasilândia, na zona norte de São Paulo, acompanhada da vice Lúcia França (PSB).

No fim do dia as duas partem para um salão de festas, na zona oeste, para o lançamento da chapa.

Pablo Marçal (PRTB)

Pablo Marçal (PRTB) inicia sua campanha na Cidade Tiradentes, distrito da zona leste e no fim da tarde caminha pela Rua 25 de Março para conversar com comerciantes.

Maria Helena (NOVO)

Maria Helena (NOVO) realiza uma sabatina na emissora Record e depois participa de reuniões internas.

José Luiz Datena (PSDB)

Datena (PSDB) vai sentido ao Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no interior de São Paulo, para iniciar sua campanha.

Altino Prazeres (PSTU) começa a campanha em uma fábrica da zona sul e depois parte sentido Brás. Ricardo Senese (UP) panfleta no Anhangabaú, Bebeto Haddad (DC) visita lideranças na zona leste e João Pimenta (PCO) não tem agenda externa.

*Com informações de Estadão.