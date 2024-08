Prefeitura de SP: confira o patrimônio que cada candidato declarou possuir

Os partidos políticos tem até a quinta-feira (15) para registrar suas escolhas que irão concorrer nas eleições em 2024 e com os principais nomes definidos na disputa da Prefeitura de São Paulo, uma grande parte dele já declararam quanto possuem em bens materiais.

De acordo com texto do ‘Metrópoles’, os números variam de R$ 199 mil a R$ 193 milhões. Confira.

Guilherme Boulos (Psol): R$ 199 mil

Segundo o site, Guilherme Boulos, do Psol, foi o que declarou o menor valor em bens. Dentro da quantia está metade da casa onde Boulos mora, localizada no Campo Limpo, zona sul de São Paulo, um carro modelo Celta avaliado em R$ 15,2 mil, um depósito de R$ 11,8 mil em renda fixa e R$ 816 em sua conta corrente.

Altino Prazeres (PSTU): R$ 385 mil

Conforme a matéria, Altino Prazeres (PSTU), ex-presidente do sindicato dos Metroviários, declarou um patrimônio de R$ 385 mil referente à metade de uma casa.

Ricardo Senese (UP): R$ 444 mil

O erroviário Ricardo Senese (UP) declarou o valor de R$ 405 mil aplicados em renda fixa e um carro Fiat Uno 2015, avaliado em R$ 39 mil. Ele soma R$ 444 mil em bens ao todo.

Tabata Amaral (PSB): R$ 807 mil

Nos candidatos abaixo de R$ 1 milhão, Tabata Amaral (PSB) declarou que tem R$ R$ 807 mil, sendo R$ 799,3 mil em investimentos e R$ 8,5 mil depositado em conta corrente.

Ricardo Nunes (MDB): R$ 4,8 milhões

Atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) declarou que possui R$ 4,8 milhões em bens, sendo a maioria aplicado em um fundo de longo prazo na empresa XP investimentos, no valor de R$ 1,1 milhão.

Outra quantia está um fundo de previdência, no valor de R$ 999 mil. Ele também declarou possuir um apartamento no bairro Cidade Dutra, na zona sul, avaliado em R$ 605 mil e o restante se encontra aplicado em terrenos e outras aplicações menores.

Marina Helena (Novo): R$ 9,7 milhões

Economista, Maria Helena (Novo) declarou o valor de R$ 9,7 milhões, com R$ 7,6 milhões declarados em uma casa. Ela também declarou um apartamento de de R$ 381 mil e o restante está diluído em diversos investimentos financeiros.

José Luiz Datena (PSDB): R$ 38,3 milhões

O segundo mais rico entre os candidatos é José Luiz Datena (PSDB), que entre os principais patrimônios está em dois planos de previdência privada, no valor de R$ 25 milhões somados, além de um imóvel de R$ 6,1 milhões em Itajá (GO), um apartamento de R$ 3,2 milhões em Florianópolis (SC), um terreno de R$ 967 mil no estado catarinense e um terreno em Tamboré, na Grande São Paulo, de R$ 800 mil. O restante do patrimônio está separado em outro imóveis de menor valor.

Pablo Marçal (PRTB): R$ 193 milhões

O maior patrimônio da lista é de Pablo Marçal (PRTB), no valor de R$ 193 milhões, com cerca de R$ 820 mil aplicados em diversos tipos de investimentos, como renda fixa ou títulos do Tesouro, e duas aplicações maiores, de R$ 13,4 milhões, no Banco Safra, e de R$ 49,2 milhões, no Itaú.

Ele também declarou um terreno de R$ 4,9 milhões em Tamboré e outros terrenos, no valor menor que R$ 100 mil cada. O restante do valor se encontra em letras de crédito em bancos e do capital social declarado de suas empresas.