Voepass retoma operação na mesma rota de avião que caiu e matou 62 pessoas no interior de SP

A Voepass retomou a operação da mesma rota do avião que caiu em Valinhos, no interior paulista, matando 62 pessoas. O voo saiu de Cascavel, no Paraná, e pousou em Guarulhos, na Grande São Paulo, na tarde de segunda-feira (12). A própria companhia confirmou à CNN Brasil que os trabalhos nesse trecho ocorrem normalmente.

Segundo informações do FlightAware e o FlightRadar24, o voo em questão foi realizado por um avião ATR 72-600, de matrícula PR-PDZ, que partiu de Cascavel às 12h19 e pousou em Guarulhos às 14h01, sem nenhum registro de problemas.

No entanto, não há confirmação de que se tratou de um voo comercial, com passageiros, já que página da Latam, que comercializa suas passagens por parceria de codeshare, só há disponibilidade para voos nesse trecho a partir do próximo sábado (17).

Já os voos que fazem a rota Fortaleza, no Ceará, a Fernando de Noronha, em Pernambuco, foram cancelados pela companhia até o próximo dia 31 de agosto. A Voepass alega que o motivo é um contingenciamento em suas operações.

Depois do acidente aéreo em Vinhedo, muitos clientes desistiram de voar pela companhia. No site “Reclame Aqui”, por exemplo, é possível localizar mensagens de pessoas relatando que pediram para adiar ou cancelar os voos, mas não obtiveram respostas.

Um passageiro que mora em Monte Alto, no interior paulista, afirma que agora está com medo de voar. “A tragédia envolvendo a Voepass tem gerado grande apreensão entre os passageiros e, particularmente, estou me sentindo desconfortável com a situação”, escreveu ele no “Reclame Aqui”.

Já passageiros de Salvador, na Bahia, reclamavam sobre a precariedade nos aviões da companhia. “Reclamações de aviões com cadeiras quebradas, ar-condicionado sem funcionar”, ressaltou outro cliente.

A Voepass ressaltou que o esforço principal da companhia, neste momento de dor, está em apoiar e dar assistência às famílias dos passageiros e tripulantes que estavam a bordo do avião que caiu em Vinhedo. A empresa aérea não falou sobre falhas registradas em aviões antes da queda, mas sobre os reagendamentos ou cancelamentos de voos destacou que trabalha “para minimizar transtornos aos clientes”.

O acidente aéreo

O acidente aéreo ocorreu com um avião bimotor, modelo ATR-72, que saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h50 da última sexta-feira (9), com destino a Guarulhos, na Grande São Paulo, onde pousaria às 13h45. A capacidade é de 68 passageiros, mas 62 pessoas estavam a bordo, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes.

Porém, a aeronave caiu no quintal de uma residência, que fica em um condomínio residencial de Valinhos, mas nenhuma vítima foi registrada em solo.

Moradores conseguiram registrar o exato momento em que a aeronave rodava no ar e caiu. Na sequência, o avião pegou fogo e nenhum do ocupantes sobreviveu (assista abaixo):

Uma força-tarefa montada no Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo identificou 35 das 62 vítimas do acidente aéreo em Vinhedo até a manhã desta terça-feira (13).

Destas, já 17 foram liberadas para suas respectivas famílias para as cerimônias de despedida. Os outros 18 reconhecidos ainda aguardam documentação complementar para a devida liberação.

Conforme o diretor do IML, Vladmir Alves dos Reis, todas as vítimas morreram de politraumatismo. Algumas delas tiveram os corpos carbonizados na sequência, já que houve uma explosão e a aeronave ficou em chamas.

A Polícia Civil, a Polícia Federal e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) investigam as causas do acidente. As caixas pretas da aeronave foram retiradas e encaminhadas para análise em Brasília, assim como a Aeronáutica já analisa os motores do avião.