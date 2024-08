Sobrinho é preso por matar tio com facão durante uma briga

A polícia prendeu um homem neste domingo (11), após o suspeito ter matado o tio com um facão durante uma briga em Barra do Choça, município no suoeste da Bahia. As informações são do portal g1.

ANÚNCIO

Durante a briga, o suspeito teria atacado o tio com golpes de facão, como relatou a TV Sudoeste, afiliada do canal local TV Bahia. De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu enquanto a vítima e o suspeito estavam alcoolizados.

O corpo de Vanderlei dos Santos Almeida de Jesus, de 41 anos, como foi identificada a vítima, foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) para necropsia. Por outro lado, o sobrinho foi encontrado pela polícia na madrugada desta segunda-feira (12), portanto o facão utilizado na morte do tio.

A arma branca foi apreendida e o suspeito foi levado ao Distrito Integrado de Segurança Pública (Disep) e, em seguida, ao Conjunto Penal de Vitória da Conquista, na mesma região.

Garçom é preso ao disparar tiro contra colega em restaurante em SP

Um garçom foi preso suspeito de matar um colega a tiros dentro do restaurante onde trabalhavam em Santos, litoral de São Paulo, na noite do último sábado (10). O acusado, Rafael Pereira da Silva, de 36 anos. foi localizado pela Polícia Militar no domingo (11), no telhado de uma escola em São Vicente (SP), na cidade vizinha.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a morte do garçom Ricardo Santana dos Santos, de 49 anos, foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. A motivação do crime ainda não foi divulgada.

O suspeito, que estava no telhado da Escola Estadual Professora Maria Dulce Mendes, no bairro Parque São Vicente, foi avistado por agentes no helicóptero Águia, segundo à Polícia Militar.

Rafael tentou fugir, mas foi detido pelos PMs e encaminhado ao 1º Distrito Policial (DP) de São Vicente (SP), onde permaneceu à disposição da Justiça. Entenda o caso completo: