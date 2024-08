Garçom é preso após atirar em colega em restaurante no litoral de SP

Um garçom foi preso suspeito de matar um colega a tiros dentro do restaurante onde trabalhavam em Santos, litoral de São Paulo. O caso ocorreu na noite do último sábado (10).

O suspeito é Rafael Pereira da Silva, de 36 anos. Ele foi encontrado pela Polícia Militar no domingo (11), no telhado de uma escola em São Vicente (SP), na cidade vizinha.

O restaurante onde ocorreu o crime se chama Pipa e fica localizado na Rua Tolentino Filgueiras, no bairro do Gonzaga.

Motivação ainda não foi divulgada

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a morte do garçom Ricardo Santana dos Santos, de 49 anos, foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. A motivação do crime ainda não foi divulgada.

O suspeito, que estava no telhado da Escola Estadual Professora Maria Dulce Mendes, no bairro Parque São Vicente, foi avistado por agentes no helicóptero Águia, segundo à Polícia Militar.

Rafael tentou fugir, mas foi detido pelos PMs e encaminhado ao 1º Distrito Policial (DP) de São Vicente (SP), onde permaneceu à disposição da Justiça.

Suspeito atirou em colega dentro de restaurante

Segundo o site g1, com informações do boletim de ocorrência, Rafael atirou em Ricardo dentro do restaurante, próximo a entrada da cozinha.

Após os disparos, um dos cozinheiros ouviu o barulho e encontrou Rafael com a arma. Ele conseguiu tirar o revólver das mãos de Rafael, que teria implorado para recuperar a arma pois precisava devolvê-la.

O objeto foi entregue pelo cozinheiro à Polícia Civil. O dono do objeto ainda não foi identificado.

Garçom levou dinheiro do caixa

Segundo o B.O., após o crime, Rafael roubou R$ 75 do caixa do restaurante e fugiu. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Santos e é investigado pela Polícia Civil.

Octavio Rolim, advogado do restaurante onde o crime ocorreu, disse que os representantes do Pipa estão focados em prestar todo auxílio às autoridades.