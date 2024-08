Mãe do Maníaco do Parque explica por que não visita o filho há 10 anos: ‘Talvez ele nem entenda’

Francisco de Assis Pereira, 56, conhecido como o Maníaco do Parque, não recebe visita da mãe Maria Helena de Souza, 77, há dez anos. Em entrevista exclusiva à coluna True Crime, de Ullisses Campbell, no jornal O Globo, a mulher abriu espaço para falar sobre o acusado, preso desde 1998.

Na época, Francisco foi detido pelo esturpro e assassinato de sete mulheres, apesar de ter confessado 11 crimes. O suspeito ficou conhecido midiaticamente por “Maníaco do Parque”, pois praticava os crimes no Parque do Estado, na zona sul de São Paulo.

Como era previsto na época de seu julgamento, mesmo sentenciado a 268 anos de pena, o suspeito não poderia seguir mantido por mais de 30 anos em penitência. Sendo assim, é possível que seja solto em 2028.

Sem receber visita da mãe há pelo menos dez anos, Maria explicou o verdadeiro motivo: “A situação financeira atrapalhou bastante. Veio a pandemia, e depois ele pediu que não queria ser visitado durante a pandemia. Uma situação muito difícil. Talvez ele nem entenda o porquê”, disse.

Ao longo da entrevista, Maria respondeu se receberia Francisco em seu lar caso seja solto em 2028. Sua primeiro resposta foi a seguinte:

“Não tem como. Ele é outro homem. Afinal, são 30 anos. Nem sei como ele está. Além do mais, moro em uma casa humilde. Tenho receio do assédio da imprensa. O ideal seria que ele fosse morar em Portugal, onde há uma mulher apaixonada que quer levá-lo para lá”, disse ela.

No entanto, Maria foi orientada pelo filho mais velho, Luís Carlos Pereira, de 58 anos, a corrigir sua resposta. Em uma segunda versão, a mulher diz sobre recebê-lo: “Com certeza, de braços abertos. Isso ninguém me tira.”

Questionada sobre o que sente pelo filho, Maria Helena respondeu: “O que sempre senti: muito amor e carinho. Ele é o meu filho do coração, assim como os outros também são.”