Fotos e vídeos: veja imagens da queda do avião que levava 62 pessoas a bordo, no interior de São Paulo

Avião que levava 62 pessoas a bordo pegou fogo após cair em condomínio residencial em Vinhedo, no interior de SP

Fotos e vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento da queda de um avião de passageiros na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, no início da tarde desta sexta-feira (9). A Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, informou que a aeronave levava 58 passageiros e quatro tripulantes (veja a nota abaixo no texto). Autoridades confirmaram que não há sobreviventes.

Moradores conseguiram registrar o exato momento em que a aeronave rodava no ar e caiu, por volta das 13h28. Na sequência, o avião pegou fogo (veja abaixo):

62 pessoas a bordo

O avião bimotor, modelo ATR-72, saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, na Grande São Paulo. A capacidade é de 68 passageiros.

No entanto, a VoePass diz que a aeronave levava 58 passageiros e quatro tripulantes, totalizando 62 pessoas a bordo. A companhia não confirmou o número de vítimas da queda.

“A VOEPASS Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS - VPB, nesta terça-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

A VOEPASS acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo.

A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores.”

Já a Força Aérea Brasileira (FAB) destacou que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Cenipa, estão a caminho do local da queda.