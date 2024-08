Idoso se distrai e cai em bueiro aberto ao andar na calçada

Imagens de segurança captaram a imagem de um idoso, de 75 anos, caindo em um bueiro aberto na calçada de uma avenida de Fortaleza, no Ceará, na última terça-feira (6). Em seguida, o homem foi socorrido desacordado e levado para um hospital no centro da cidade, segundo informações do portal g1.

Após o acidente, o Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para operar o resgate e, então, fizeram o atendimento pré-hospitalar ao idoso. Depois de ser resgatada desacordada, o homem ficou sob a supervisão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Suziane Gadelha, filha da vítima, contou que o pai sofreu vários ferimentos com a queda. Até então, ela esperava a confirmação médica sobre a possibilidade de o idoso ter quebrado o fêmur.

“Fiquei muito apreensiva, afinal o bueiro que ele caiu tinha uma grande profundidade e ele está com o rosto e o corpo bastante debilitado pela queda”, contou.

Problemas com o bueiro aberto na calçada

Segundo o proprietário do estabelecimento que registrou as cenas do acidente, o bueiro é um problema presente há cerca de dois anos.

“A calçada nesse trecho vem faltando os tijolos, aqueles tijolinhos que geralmente eles colocam. Isso já vem para mais de dois anos, acredito eu. Inclusive ficou um buraco bastante grande aqui”, disse ele ao g1.

Conforme a Secretaria Municipal de Gestão Regional (Seger), a tampa da boca de lobo foi recolocada após o acidente. “O local também receberá reforma do passeio”, informou.

