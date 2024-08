Homem que agrediu mulher e tentou esfaquear policiais é baleado e morto

Um homem acusado de agredir uma mulher e tentar atacar policiais com golpes de faca foi baleado e morto, em Abaetetuba, no nordeste do Pará. A Polícia Militar tentou contê-lo e acabou disparando. As informações são do portal g1.

Segundo testemunhas locais, a equipe policial foi acionada após o suspeito iniciar as agressões contra a mulher. A Polícia Civil confirmou o caso na última terça-feira (5).

Alex de Assis da Costa Gomes, como a suspeita era identificada, também tentou atacar a Polícia Militar presente no local com golpes de faca. Durante a confusão, o acusado foi baleado e encaminhado para uma unidade de saúde.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Alex foi encaminhado ao hospital regional de Abaetetuba por uma ambulância. No entanto, morreu ao não resistir aos ferimentos..

Conforme a Polícia Civil, as testemunhas estão sendo ouvidas e houve solicitação de perícia para dar continuidade na investigação do caso.

Mecânico é morto em acidente envolvendo ferramenta de trabalho no Agreste de Pernambuco

Um mecânico, de 20 anos de idade, passou por um grave acidente após o macaco utilizado para levantar um carro escapar, resultando na queda do veículo em seu corpo. O caso aconteceu na última sexta-feira (2), em Gravatá, Agreste de Pernambuco. Apesar de ter sido socorrido e levado a uma unidade de saúde, o jovem acabou morrendo.

Segundo os familiares à Polícia Civil, o rapaz consertava um veículo de grande porte, apoiado pela ferramenta de suporte macaco.

Ao longo do processo com a ferramenta de trabalho, o macaco cedeu, resultando no acidente com o peso do carro caindo por cima da vítima. Apesar de ter sido socorrido para uma unidade de saúde da região, o rapaz não resistiu e morreu.

