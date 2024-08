Katrina Bormio Silva Martins, de 16 anos, morreu após ser baleada em rodeio, no interior de SP

O delegado suspeito de efetuar disparos que matou uma adolescente de 16 anos durante uma confusão na festa de peão de Promissão (SP) que foi preso em flagrante recebeu liberdade na última segunda-feira (5).

Adolescente foi atingida por tiro

A adolescente Katrina Bormio Silva Martins morreu após ser atingida por um tiro durante a confusão, que ocorreu na saída da festa. Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra a confusão. É possível ouvir cinco tiros.

Confira a matéria:

O enterro da menina aconteceu na última segunda em Promissão, acompanhado de familiares e amigos da vítima.

Delegado recebeu liberdade provisória

O delegado teria efetuado disparos em uma tentativa de deter um suspeito de desacato policial. A Corregedoria da Polícia Civil apura a conduta.

Segundo a defesa de Vinicius Martinez, o cliente recebeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança de 20 salários mínimos, além do cumprimento de medidas cautelares.

Ele não foi afastado da função de delegado, contudo não pode frequentar a cidade de Promissão e nem se aproximar de testemunhas envolvidas na ocorrência, além de familiares da vítima.

Adolescente que foi morta na saída de festa de peão esperava por pai; delegado é suspeito Imagem: g1/arquivo pessoal

PM aposentado finge passar mal e mata assaltante durante roubo em casa

Um policial militar aposentado de 59 anos deixou um ladrão morto e outro ferido após reagir a uma tentativa de assalto em sua residência localizada na Praia Grande, litoral de São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, o PM reformado atirou contra os dois indivíduos. Alison Santos da Silva, de 19 anos, morreu e o comparsa dele, de 26 anos, ficou ferido.

O caso ocorreu no domingo (4) quando o aposentado chegava em casa, no bairro Caiçara, com a filha de 28 anos e o genro, de 29.

De acordo com o g1, o homem descarregava itens de uma caminhonete quando um dos ladrões abordou seu genro com uma arma. O outro fez menção como se também estivesse armado e a dupla anunciou o assalto. Eles levaram a família para dentro da casa, onde estava a esposa do PM, de 62 anos.

PM aposentado finge passar mal e mata assaltante durante roubo em casa Imagem: g1/reprodução redes sociais

Aposentado fingiu passar mal

Dentro da residência, o PM aposentado fingiu que estava passando mal e se deitou no sofá, escondendo a arma.

Na sequência os bandidos revistaram o imóvel e foram até o carro do policial após pegarem a chave do veículo. Neste momento policial reformado foi atrás deles.

O criminoso de 19 anos apontou a arma para o homem, que atirou contra ele. Os dois ladrões fugiram até o carro utilizado na ação, que estava parado na esquina.

Eles entraram no veículo, mas saíram e fugiram a pé. Neste momento o policial atirou mais sete vezes.

Alison correu alguns metros, mas acabou caindo na Rua José Demar Pereira e morreu no local. Já o comparsa conseguiu correr, mas desistiu e parou na Avenida Diamantino Cruz Ferreira Mourão.

A Prefeitura de Praia Grande informou, por meio de nota, que duas ambulâncias do Samu foram chamas para a ocorrência.

O suspeito que ficou ferido foi encaminhado para o Hospital Irmã Dulce com um ferimento na perna direita. Ele ficou internado sob escolta da Polícia Militar (PM).