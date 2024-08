Rodeio termina com adolescente morta no interior de SP; suspeita é que tiro foi disparado por PM

Uma adolescente de 16 anos morreu após ser atingida por um disparo de arma de fogo durante a festa de peão de Promissão. O caso ocorreu na madrugada de domingo (4).

ANÚNCIO

Uma confusão teria começado na saída do evento. Segundo o site g1, a suspeita é de que o tiro tenha partido da arma de fogo de um policial.

Vídeo que circula as redes sociais e que teria sido feito algumas ruas acima da saída da festa mostra o momento da confusão. É possível ouvir o som de cinco disparos e gritos. Em outro momento é possível observar uma pessoa que caiu no chão sendo ajudada por outras.

O corpo de Katrina Bormio Silva Martins foi velado na noite do último domingo. O enterro ocorreu às 9h desta segunda-feira (5), no Cemitério Municipal de Promissão.

A Corregedoria da Polícia Civil informou que está apurando a conduta de um delegado que seria responsável pelos disparos durante a festa. A arma de fogo foi usada para deter um suspeito por desacato a policiais militares.

O caso é investigado pela corregedoria da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins (SP), há 30 km de onde ocorreu a festa de peão. A arma foi apreendida e “as diligências estão em andamento visando o esclarecimento dos fatos entre eles de onde partiu o tiro que vitimou a jovem”, declarou as autoridades.

Imagens mostram confusão em rodeio onde jovem foi baleada e morreu, no interior de SP (Reprodução/Arquivo pessoal/G1)

Idosa carbonizada e degolada no litoral de SP

Uma idosa de 75 anos foi esfaqueada, degolada e ainda teve o corpo carbonizado durante um assalto na casa onde morava, em Peruíbe, no litoral de São Paulo. Dois jovens, de 19 e 21 anos, foram presos após usarem o cartão da vítima para fazer compras em um supermercado da cidade. Na casa de ambos a polícia encontrou vários pertences da aposentada.

ANÚNCIO

O crime ocorreu na última quarta-feira (31), quando um vizinho viu pelas câmeras de segurança uma movimentação suspeita perto da casa da idosa, que fica na Rua Santo Expedito, no bairro São João Batista II. Assim, ele chamou a polícia e, no local, os agentes viram que havia um foco de fumaça. Quando eles entraram na casa, já encontraram o corpo dela carbonizado, amarrado e enrolado em uma coberta.

O caso passou a ser investigado e, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a Polícia Militar recebeu informações de que um dos suspeitos, de 21 anos, tinha usado o cartão da vítima em um supermercado da cidade. Eles foram até a casa dele, onde encontraram uma televisão que era da idosa. Uma adolescente de 17 anos, que estava com ele, chegou a ser apreendida, mas foi liberada após prestar depoimento.

As investigações avançaram e os agentes encontraram o rapaz de 19 anos, também suspeito de envolvimento na morte da idosa, no bairro Caraguava. Com ele, os policiais encontraram o celular da idosa e uma faca, sendo que os dois itens foram recolhidos e encaminhados para perícia. Na delegacia, ambos os suspeitos confessaram o crime e indicaram que outras pessoas participaram do assalto. Conforme a polícia, a vítima dormia no momento em que os criminosos invadiram a residência, mas ela teria acordado assustada. Assim, com o objetivo de não serem denunciados, eles decidiram matá-la.

A SSP-SP destacou que o caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e segue em investigação na Delegacia Sede de Peruíbe. O corpo da idosa passa por exames necropsiais, que devem indicar se ela foi queimada viva ou quando já estava morta.

Os dois suspeitos presos seguem à disposição da Justiça. Como o nome deles não foi revelado, não foi possível localizar suas defesas até a publicação desta reportagem.