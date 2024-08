Dupla é presa por esfaquear, degolar e carbonizar corpo de idosa durante assalto, no litoral de SP

Idosa de 75 anos foi morta com violência durante assalto em Peruíbe, no litoral de SP

Uma idosa de 75 anos foi esfaqueada, degolada e ainda teve o corpo carbonizado durante um assalto na casa onde morava, em Peruíbe, no litoral de São Paulo. Dois jovens, de 19 e 21 anos, foram presos após usarem o cartão da vítima para fazer compras em um supermercado da cidade. Na casa de ambos a polícia encontrou vários pertences da aposentada.

O crime ocorreu na última quarta-feira (31), quando um vizinho viu pelas câmeras de segurança uma movimentação suspeita perto da casa da idosa, que fica na Rua Santo Expedito, no bairro São João Batista II. Assim, ele chamou a polícia e, no local, os agentes viram que havia um foco de fumaça. Quando eles entraram na casa, já encontraram o corpo dela carbonizado, amarrado e enrolado em uma coberta.

O caso passou a ser investigado e, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a Polícia Militar recebeu informações de que um dos suspeitos, de 21 anos, tinha usado o cartão da vítima em um supermercado da cidade. Eles foram até a casa dele, onde encontraram uma televisão que era da idosa. Uma adolescente de 17 anos, que estava com ele, chegou a ser apreendida, mas foi liberada após prestar depoimento.

As investigações avançaram e os agentes encontraram o rapaz de 19 anos, também suspeito de envolvimento na morte da idosa, no bairro Caraguava. Com ele, os policiais encontraram o celular da idosa e uma faca, sendo que os dois itens foram recolhidos e encaminhados para perícia.

Na delegacia, ambos os suspeitos confessaram o crime e indicaram que outras pessoas participaram do assalto. Conforme a polícia, a vítima dormia no momento em que os criminosos invadiram a residência, mas ela teria acordado assustada. Assim, com o objetivo de não serem denunciados, eles decidiram matá-la.

A SSP-SP destacou que o caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e segue em investigação na Delegacia Sede de Peruíbe. O corpo da idosa passa por exames necropsiais, que devem indicar se ela foi queimada viva ou quando já estava morta.

Os dois suspeitos presos seguem à disposição da Justiça. Como o nome deles não foi revelado, não foi possível localizar suas defesas até a publicação desta reportagem.