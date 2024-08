Marido mata professora a facada na frente dos filhos em SP

Uma professora de 39 anos morreu após ser atacada com uma faca pelo marido na madruga do último domingo (4).

Os filhos teriam presenciado a cena. O caso ocorreu em Paraíso, interior de São Paulo. O suspeito foi preso.

O crime ocorreu na casa de Josiane Ribeiro Botelho, no bairro Conjunto Habitacional Alzira Casseb. Ela foi esfaqueada pelo marido, Fernando Botelho, no pescoço, braço e cabeça. Os dois filhos do casal, de 2 e 7 anos, estavam no local.

Segundo o ‘Metrópoles’, o casal estava junto já 22 anos e há 2 a vítima tinha uma medida protetiva contra o suspeito.

Filho mais velho acionou a polícia

A polícia militar foi chamada pelo filho mais velho se Josiane, que acionou as autoridades após escutar uma discussão momentos antes da mãe ser morta.

Após as facadas, Fernando tentou fugir de carro, mas foi capturado pela polícia. Ele foi levado à delegacia de Sertãozinho, há 100 quilômetros de Paraíso, e permanece detido.

Vítima era professora

A escola Escola Municipal Professora Maria Franco de Sousa, onde Josiane dava aula, permanece fechada nesta segunda-feira (5).

A Prefeitura de Paraíso declarou luto oficial de três dias.

Ambulante é preso e confessa que esfaqueou nutricionista e o pai dela em SP; idoso não resistiu

A Polícia Civil conseguiu desvendar o motivo do ataque sofrido pela nutricionista Alessandra Alves dos Anjos, de 38 anos, e ao pai dela, José Edivaldo Alves dos Anjos, de 77, no bairro Eldorado, na Zona Sul de São Paulo. O idoso não resistiu aos ferimentos e morreu, enquanto a mulher segue internada em estado grave. A investigação descobriu que o crime foi cometido pelo vendedor ambulante Ezequiel Alves Araujo de Almeida, de 39 anos, que confessou que seu alvo era sua ex-companheira.

Ezequiel foi preso por agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no fim de semana, no Jardim Sapopemba, na Zona Leste de Capital. Ele disse aos agentes que queria se vingar da ex-companheira, identificada como Sandra, que mora em um cômodo nos fundos da casa das vítimas.

Segundo ele, ao chegar ao local, foi flagrado por José Edivaldo quebrando alguns objetos e o idoso tentou impedi-lo, quando eles entraram em luta corporal. Assim, o vendedor ambulante disse que esfaqueou o homem. Na sequência, Alessandra apareceu e, para não deixar testemunhas, também a atacou com a faca.

O caso aconteceu na noite da última terça-feira (30). As vítimas já foram encontradas gravemente feridas dentro da residência, localizada na Rua Vincenzo Galli, sendo que a morte de José Edivaldo foi confirmada ainda no local. Já a nutricionista foi socorrida e levada ao Hospital São Luiz do Jabaquara, onde passou por uma cirurgia. Ela permanece internada, em estado grave.

Já Sandra, que era o alvo do ataque, não estava no local e escapou ilesa. A mulher se separou de Edivaldo após vários episódios de violência doméstica e passou a morar nos fundos da casa das vítimas, pois foi noiva do filho de José Edivaldo no passado.

A investigação chegou até o nome de Ezequiel, que teve a prisão decretada pela Justiça. O caso segue em investigação no DHPP.

A defesa do vendedor ambulante não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.