Nutricionista e pai de 77 anos são esfaqueados dentro de casa na Zona Sul de SP; idoso não resistiu

Pai e filha foram esfaqueados dentro de casa no bairro Eldorado, na Zona Sul de SP; idoso não resistiu

A Polícia Civil tenta descobrir a motivação de um ataque a nutricionista Alessandra Alves dos Anjos, de 38 anos, e ao pai dela, José Edivaldo Alves dos Anjos, de 77, que foram esfaqueados dentro de casa, no bairro Eldorado, na Zona Sul de São Paulo. O idoso não resistiu aos ferimentos e morreu, enquanto filha foi socorrida em estado grave. Segundo a investigação, nada foi levado da residência e, por enquanto, nenhum suspeito pelo crime foi identificado.

O caso aconteceu na noite de terça-feira (30). As vítimas já foram encontradas gravemente feridas dentro da residência, localizada na Rua Vincenzo Galli, sendo que a morte de José Edivaldo foi confirmada ainda no local.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Alessandra foi socorrida e levada ao Hospital São Luiz do Jabaquara, onde passou por uma cirurgia. A mulher permanece internada, em estado grave.

O caso foi registrado no 98º Distrito Policial do Jardim Miriam, mas será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os policiais realizaram uma perícia no imóvel e buscam imagens de câmeras de segurança da região que possam ajudar a elucidar o crime.

Motivação é mistério

Parentes das vítimas disseram, em entrevista à TV Globo, que não sabem o que possa ter motivado o ataque. “A gente não sabe se estava alguém na casa, se alguém abordou minha cunhada dentro da casa. Não dá para saber. A agressão foi muito grande, principalmente com a minha cunhada”, afirmou Raimundo José de Souza.

Outros parentes conversaram com a reportagem do SBT, quando disseram que a nutricionista chegou a fazer uma chamada de vídeo para pedir socorro. Quando ela foi encontrada, segurava o telefone celular nas mãos.