Equipe brasileira conquista medalha de bronze no judô por equipes na Olimpíada de Paris

A equipe brasileira de judô conquistou a medalha de bronze na disputa por equipes realizada na manhã deste sábado, dia 03 de agosto. Em uma série de 7 combates contra a equipe Italiana, os brasileiros conquistaram a medalha no golden score.

A competição por equipes encerra a participação do judô brasileiro nas Olimpíadas de Paris 2024. Ao todo, o Brasil conquistou quatro medalhas na competição, sendo que além da medalhe por equipes os brasileiros conquistaram o ouro de Beatriz Souza, a prata de Willian Lima e o bronze de Larissa Pimenta.

Ponto a ponto

A equipe brasileira, composta por Rafael Macedo, Beatriz Souza, Leonardo Gonçalves, Rafaela Silva, Willian Lima e Ketleyn Quadros viveu momentos de tensão depois que a disputa foi levada para o desempate após o placar empatar em 3 a 3 depois dos seis combates regulares.

O primeiro ponto veio com um ippon de Rafael Macedo já no golden score. Na sequência, Bia Souza conseguiu encaixar um bom ataque logo no começo da disputa e conquistar uma imobilização de 10 segundos, configurando um ippon logo nos primeiros momentos do combate. Depois foi a vez de Leonardo Gonçalves, que acabou derrotado por Gennaro Pirelli no golden socore.

No combate seguinte, Rafaela Silva conseguiu um ippon por imobilização, deixando a equipe brasileira a um ponto de conquistar a medalha olímpica. Apesar da vantagem Willian Lima não conseguiu derrotar Manuel Lombardo, e sofreu um ippon no golden score. O empate italiano veio com Savita Russo, que conseguiu um contragolpe para cima de Ketleyn Quadros.

A decisão da medalha aconteceu no golden score. Por meio de sorteio, Rafaela Silva e Veronica Toniolo se enfrentaram novamente, com a brasileira conseguindo um bom ataque que resultou em um waza-ari e na vitória brasileira.

