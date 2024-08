Internet vai à loucura com a medalha de ouro da judoca Bia Souza nas Olimpíadas de Paris

A brasileira Beatriz Souza conquistou a medalha de ouro na final do judô feminino acima de 78kg. A conquista inédita veio logo em sua primeira participação em Jogos Olímpicos e levantou a multidão. Em um combate acirrado, Bia venceu a israelense Raz Hershko no tempo regular, após aplicar um waza-ari e administrar a vantagem até o final do tempo regular.

Antes de chegar na final, a judoca brasileira teve um caminho difícil até o topo. Após vencer as oitavas de final com um ippon, ela encarou a sul-coreana Kim Hayun nas quartas de final em uma das lutas mais polêmicas da competição e venceu após uma revisão validar um golpe de Bia no golden score.

Na sequência, a brasileira precisou encarar a número 1 do ranking mundial, a francesa Romane Dicko, de quem venceu também no golden score, se classificando para a grande final contra a israelense Raz Hershko.

O pódio completo terminou com Bia Souza (ouro), Raz Hershko (prata), Romane Dicko (bronze) e Kim Hayun (bronze).

A internet foi à loucura com a vitória de Bia

Os instantes seguintes à vitória de Bia nas Olimpíadas de Paris foram repletos de emoção. Em pouco tempo a internet foi tomada por mensagens de apoio, luta e emoção dos torcedores brasileiros que colocaram o nome da judoca campeã olímpica entre os assuntos mais comentados do X, antigo Twitter.

Em publicações, algumas pessoas enalteceram a força da brasileira: “Não, mas imagina vencer de uma francesa favorita a ganhar na própria casa dela e ainda garantir uma medalha no pescoço! Bia Souza gigante”, comentou uma pessoa. “O primeiro ouro do Brasil nessas Olimpíadas é de uma mulher! Bia Souza conquistou a medalha no judô! Parabéns, Bia, brilhou demais!”, comentou outra.

Outro momento que repercutiu nas redes foi a reação da judoca ao falar pela primeira vez com seus familiares. Logo após a partida, ela usou o celular de um repórter para falar com os pais e dedicar a medalha de ouro para a avó. Quem também acabou viralizando nas redes foi o marido de Bia, que não se conteve ao comemorar a vitória da esposa.