Bia Souza é medalha de Ouro no Judô nas Olimpíadas de Paris 2024

A brasileira Beatriz Souza, a Bia, conquistou a medalha de Ouro no judô feminino acima de 78Kg. A medalha conquistada pela brasileira foi a primeira da categoria para o Judô brasileiro feminino.

Na final, a judoca brasileira encarou Raz Hershko, que conquistou a vaga na final depois de aplicar um ippon em 15 segundos na semifinal.

Jornada pelo ouro

Para chegar na final dos pesos pesados do judô nas Olimpíadas de Paris, a brasileira, que é a número 5 do mundo, começou sua jornada encarando a nicaraguense Izayana Marenco. Ela conseguiu uma vitória por ippon (pontuação máxima do judô) aos 41 segundos de luta e se classificou para encarar a sul-coreana Kim Hayun.

A disputa entre as duas veio com polêmica. O combate teve pouca movimentação e ambas foram punidas por evitar a pegada adversária, chegando a disputa pelo golden score penduradas com faltas.

No golden score, a vitória é dada a judoca que fizer a primeira pontuação. Nesse momento da disputa, a sul-coreana conseguiu encaixar um ataque que foi defendido por Bia com uma técnica de sacrifício. Inicialmente, a arbitragem deu vitória para Kim, mas uma revisão do combate a marcação foi alterada para um waza-ari a favor da brasileira, que conquistou a vaga na semifinal.

A adversária seguinte de Bia foi a francesa Romane Dicko, número 1 do mundo. Logo no início do combate, a brasileira foi punida pela arbitragem, mas não desistiu e continuou encaixando uma boa pegada. Devido à falta de combatividade, a francesa também foi punida pelos árbitros, deixando tudo igual no placar. Sem conseguirem pontuar no tempo regular, a luta foi ao golden score.

Na disputa pelo golden score, Bia se manteve ativa e tentou encaixar diversos golpes, sem sucesso. Após uma tentativa de ataque da francesa, a brasileira conseguiu derrubar a adversária e encaixar uma imobilização. Diante da situação, Dicko deu os três toques no tatame e a vitória da brasileira foi confirmada