Vestibular Misto 2025 de Medicina Unifesp: termina o prazo para pedir a isenção da taxa

Os candidatos que desejarem solicitar a isenção da taxa de inscrição para o Vestibular Misto 2025 de Medicina na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) têm até o dia de hoje, 30 de julho, para realizar seus pedidos. Conforme previsto no edital e no site da universidade, o prazo para solicitação será encerrado às 16 horas desta tarde.

ANÚNCIO

Na Unifesp, a modalidade de vestibular misto está prevista em edital somente para os candidatos que desejam ingressar no curso de medicina. Para tal, a prova levará em consideração o desempenho do estudante no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 e as notas obtidas por meio das Provas Complementares, que serão aplicadas pela própria Unifesp.

Apesar do modelo diferenciado de ingresso, os candidatos também estão sujeitos ao pagamento da taxa de inscrição. Desta forma, os que se enquadrarem nos critérios previstos em edital poderão solicitar a isenção do pagamento por meio do site da universidade.

Critérios e orientações

Podem solicitar o benefício da isenção de taxa da inscrição para o Vestibular Misto 2025, os candidatos que:

Estejam inscritos no Enem 2024 e concordem em utilizar a nota bruta das provas objetivas do exame como parte integrante da seleção;

Tenham feito todo o Ensino Médio na rede pública de ensino ou como bolsista integral em escolas particulares;

Possuam renda bruta mensal familiar, por pessoal, de até R$1.412,00.

A solicitação deverá ser realizada por meio do preenchimento do formulário eletrônico com encaminhamento da documentação comprobatória solicitada por meio do edital.

O resultado preliminar deve ser divulgado no dia 06 de agosto, mas entre os dias 6 e 8 a Unifesp aceitará o pedido de recursos. A lista final dos pedidos aprovados deverá ser divulgada no dia 19 de agosto. Vale lembrar que o link e demais orientações estão previstas em edital.

Mesmo com primeira etapa de solicitação da isenção da taxa, os candidatos deverão se inscrever normalmente no processo seletivo, cuja inscrição está prevista para começar em 16 de setembro.

Confira o calendário completo do Vestibular Misto 2025 da Unifesp para o curso de Medicina: