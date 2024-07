Pedidos de isenção para a taxa do Vestibular Misto 2025 de Medicina na Unifesp já podem ser realizados

Os alunos que pretendem concorrer à uma das vagas disponibilizadas pelo curso de Medicina da Unifesp já podem solicitar os pedidos de isenção da taxa de inscrição no Vestibular Misto 2025. Conforme publicado pelo UOL, o prazo de solicitação da isenção está aberto até as 17 horas do dia 30 de julho.

A modalidade de Vestibular Misto é aplicada aos alunos que desejam ingressar no curso de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Para tal, é realizada uma somatória das notas obtidas pelos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 com as notas obtidas nas Provas Complementares, que são aplicadas pela Unifesp.

Os demais cursos da unidade de ensino oferecem suas vagas por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), que utiliza exclusivamente a nota obtida pelos candidatos por meio do Enem como critério de classificação.

O edital referente aos pedidos de isenção da taxa de inscrição pode ser acessado diretamente no site da Unifesp.

Critérios para isenção

Para solicitar a isenção na taxa de inscrição do Vestibular Misto 2025 da Unifesp, os candidatos devem se enquadrar em uma série de requisitos listados pela universidade, sendo eles:

Estar inscrito no Enem 2024 e concordar em utilizar a nota bruta das provas objetivas do exame como parte integrante da seleção;

Ter feito o ensino médio em sua totalidade na rede pública de ensino ou na condição de bolsista integral em escolas particulares;

Ter renda bruta mensal familiar, por pessoa, não superior a R$1412,00.

Além de cumprir com os requisitos, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico e encaminhar a documentação comprobatória. Os documentos necessários constam no edital.

O resultado preliminar do benefício será divulgado no dia 6 de agosto. Recursos poderão ser solicitados entre os dias 6 e 8, sendo que a relação final dos estudantes contemplados com a isenção será divulgada em 19 de agosto.

Além de se inscrever para a isenção, os estudantes deverão se inscrever normalmente no vestibular da Unifesp, cuja data de inscrição ocorre entre os dias 16 de setembro e 21 de outubro.