“Vão saber a verdade”: Nadadora brasileira expulsa das Olimpíadas de Paris chega a São Paulo

Chegou ao Brasil a nadadora Ana Carolina Vieira, expulsa das Olimpíadas de Paris após “apresentar um comportamento agressivo e desrespeitoso” depois de uma decisão técnica da equipe de revezamento.

ANÚNCIO

Conforme publicado pela Folha de São Paulo, a nadadora desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos um dia após a confirmação de sua expulsão pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Ela foi orientada a sair por outra porta de desembarque para não se encontrar com a imprensa, mas optou por seguir o caminho padrão destinado aos demais passageiros. Em declaração à Folha, ela afirmou que dará mais detalhes sobre o ocorrido, incluindo as denúncias de assédio citadas por ela em momento anterior.

“A partir do momento em que eu saí da Vila, eu não tive mais acesso a nada e acho que é preciso saber o que está acontecendo. Graças a Deus eu recebi apoio do clube e tudo vai se encaixar e todos vão saber da verdade”, afirmou a nadadora.

Defesa e casos de assédio

Na tarde do domingo, dia 28 de julho, Ana Carolina utilizou suas redes sociais para desabafar após ser expulsa das Olimpíadas e aproveitou para desabafar sobre uma denúncia de assédio a respeito da qual o COB não teria se posicionado.

No momento, ela revelou estar se sentindo “completamente desamparada” enquanto aguardava em Portugal pelo embarque no voo para o Brasil. Ao chegar, ela foi recebida por três funcionários do Esporte Clube Pinheiros, inclusive seu treinador.

Conforme a reportagem, Edson José dos Santos, diretor do clube responsável pela resolução de conflitos, o Pinheiros não foi oficialmente notificado sobre a expulsão da atleta pela COB. As notícias chegaram ao clube por meio das redes sociais.

ANÚNCIO

Inicialmente, foi noticiado que ela teria sido expulsa após sair da Vila Olímpica sem autorização e acompanhada pelo namorado, o nadador Gabriel Santos. No entanto, novas informações revelaram que a expulsão aconteceu depois que a nadadora teve uma discussão com a comissão técnica após a retirada da nadadora Mafê da equipe que disputaria o 4 x 200m livre.

Leia também: Nadadora brasileira expulsa das Olimpíadas afirma estar desamparada após caso de assédio

COB diz que vai apurar denúncias de assédio feitas por nadadora brasileira