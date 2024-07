COB diz que vai apurar denúncias de assédio feitas por nadadora expulsa das Olimpíadas de Paris

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) se pronunciou sobre as denúncias de assédio que a nadadora Ana Carolina Vieira afirmou ter realizado antes de sua expulsão dos Jogos Olímpicos de Paris. Conforme publicação do GE, o comitê pretende verificar se as denúncias realmente foram realizadas.

Ana Carolina foi expulsa da equipe de natação que disputa os jogos de Paris depois de sair da Vila Olímpica na noite da última sexta-feira, dia 26 de julho, sem autorização e acompanhada do namorado, o nadador Gabriel Santos. Em postagem feita nas redes sociais, ela afirmou que não procurou pelo apoio do COB visto que teria sido ignorada em uma denúncia de assédio realizada anteriormente.

Segundo o comitê, a fala da nadadora foi encaminhada ao setor de compliance que deve verificar se, em momentos anteriores, a denúncia citada por ela realmente ocorreu e o que foi feito em decorrência dela. O COB também declarou que deve se pronunciar publicamente quando a apuração sobre a denúncia for finalizada.

Entenda o caso

No último domingo, dia 28 de julho, o COB anunciou a expulsão da atleta e a aplicação de uma advertência ao namorado dela, o nadador Gabriel Santos. Os dois teriam saído da Vila Olímpica sem autorização.

Diante do ocorrido, Ana deixou Paris imediatamente e ao chegar em Portugal se pronunciou nas redes sociais, afirmando estar “completamente desamparada”. Na ocasião, ela citou que teria sido vítima de assédio no passado e que teve suas denúncias ignoradas pelo Comitê.

Ela não especificou como o caso aconteceu, mas afirmou que irá oferecer detalhes do ocorrido após se reunir com seus advogados e ser orientada sobre os passos que deve tomar.

Segundo o COB, a nadadora foi desligada da equipe após contestar de “forma desrespeitosa e agressiva” uma decisão técnica da comissão. Inicialmente, a informação é de que ela teria agido de forma agressiva devido à punição, mas o fato não foi confirmado pelo técnico da equipe.

