Nadadora brasileira expulsa das Olimpíadas afirma estar desamparada após caso de assédio

Durante o último final de semana as notícias sobre a punição aplicada à nadadora Ana Carolina Vieira tomaram conta da internet. Após ser expulsa pelo COB, a atleta brasileira foi retirada das Olimpíadas de Paris. Conforme publicado pelo GE, Ana agora está em Portugal e declarou que não teve má conduta e que segue “desamparada” depois de denunciar um caso de assédio na seleção de natação.

Por meio de suas redes sociais, a brasileira contou que tentou realizar a denúncia, mas que foi negligenciada pelo COB. Ela afirma ter feito uma denúncia prévia, mas ficou sem retorno. Apesar disso, ela não deu detalhes sobre o caso de assédio, mas revelou que terá apoio jurídico para denunciar e expor o caso.

“Não consegui falar com ninguém. Me mandaram falar com os canais do COB, mas como vou entrar em contato com os canais do COB se já fiz uma denúncia e nada foi resolvido, de assédio dentro da seleção”, desabafa.

Expulsão e saída da Vila Olímpica

Por meio de uma nota oficial, o COB revelou que os atletas Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos deixaram a Vila Olímpica sem autorização na noite da última sexta-feira, e que após a atleta reagir de forma “desrespeitosa e agressiva” ela foi expulsa pela comissão técnica. Por sua vez, Gabriel foi punido com uma advertência.

A infração foi descoberta depois que os atletas fizeram postagens nas redes sociais, no entanto o COB revelou que a punição recebida por Ana não foi devido a “escapada”, mas sim a uma atitude “desrespeitosa e agressiva” com a comissão técnica diante de alterações nas equipes de revezamento. Inicialmente foi noticiado que a atleta teria reagido de forma agressiva à advertência por ter saído da Vila Olímpica.

Sem contato

Em declaração, a atleta ainda revelou que depois de ser expulsa precisou sair da Vila Olímpica sem arrumar as malas e sem ter contato com qualquer outra pessoa. Em sua defesa, ela afirma que irá provar que não houve má conduta de sua parte.

Ela agora está em Portugal e deve embarcar em um voo com destino à Recife, para depois ir até São Paulo.

“Sai de lá, deixei meus materiais, não sabia o que fazer. Minhas coisas estão lá. Fui para o aeroporto de short. Tive que abrir minha mala toda no aeroporto. Estou em Portugal, vou para Recife, para depois ir pra São Paulo. Estou desamparada, não tive acesso à nada e a ninguém”, finaliza.