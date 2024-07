Candidatos oficializam disputa à Prefeitura de SP: veja nomes confirmados

A convenções partidárias, evento onde os partidos confirmam seus candidatos às eleições, vão até 5 de agosto e até o momento, quarto partidos já oficializaram os nomes que serão apoiados na corrida pela Prefeitura de São Paulo. As eleições ocorrem em 6 de outubro (primeiro turno) e 27 de outubro (caso haja segundo turno).

O primeiro partido a informar o nome que será apoiado em São Paulo foi PSOL, que em 20 de julho confirmou Guilherme Boulos concorrendo a prefeito e tendo Marta Suplicy como vice. Partidos que apoiam a chapa além do PT: Rede Sustentabilidade, PDT, PC, PC do B e PMB. O PCB também faz parte da coligação, mas fará sua convenção em 3 de agosto.

No mesmo dia, o partido Novo confirmou Marina Helena como candidata e coronel Priel como vice, ambos do mesmo partido. O partido optou por não realizar coligação.

No sábado (27), o PSB confirmou Tabata Amaral como candidata à Prefeitura de SP. O vice ainda não foi anunciado.

Também no sábado, José Luiz Datena foi confirmado como candidato do PSDB, após incertezas por parte do apresentador. O também tucano José Anibal será seu vice. O partido é apoiado pelo Cidadania.

Já o PL tem apoio definido ao atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e ao PM Ricardo Mello Araújo como vice. A convenção do MDB ocorre em 3 de agosto.

O partido União Brasil realizou sua convenção em 20 de julho, contudo ainda não decidiu qual candidato será lançado ou se irá apoiar a reeleição de Nunes. Nomes como Kim Kataguiri e Milton Leite estão sendo avaliados pelo partido, segundo o g1.

Possíveis nomes que serão candidatos à Prefeitura de São Paulo e as datas das convenções:

3 de agosto:

PSTU, que deve anunciar o nome de Altino Prazeres Júnior;

PRTB, que deve oficializar Pablo Marçal;

MDB, que irá anunciar Ricardo Nunes como candidato;

PCB, que provavelmente apoiará Boulos.

4 de agosto:

DC, que deve confirmar o nome de Fernando Fantauzzi;

UP, que terá como candidato Ricardo Senese.

5 de agosto

Agir, que deve anunciar apoio ao MDB.

Os partidos Avante, PSD e PRD ainda não divulgaram as datas de suas convenções.