“Se Biden pode desistir, por que eu não posso?”, diz Datena sobre candidatura em SP

José Luiz Datena (PSDB), ainda não tem 100% de certeza se irá concorrer à Prefeitura de São Paulo. Em entrevista à Folha, o apresentador disse que ainda precisa de respaldo do partido para oficializar a candidatura, prevista para ser confirmada no próximo sábado (27), segundo o jornal.

Datena chegou a fazer um comparativo com o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que fez um pronunciamento no último domingo (21) desistindo de concorrer a reeleição.

O apresentador falou da desconfiança tanto dos possíveis eleitores quanto dele próprio a respeito da candidatura.

“Até eu desconfio. Se continuar essa sacanagem de que o partido está conversando com outras pessoas para colocar dentro do partido sem me avisar, eu não vou ser candidato. Se o Biden pode desistir a qualquer momento, por que eu não posso? Desde o começo, falei: se me sacanearam, eu desisto mesmo”, disse.

Sobre seu vice, ele deixa a possibilidade em aberto. “Tem bons nomes, tem o José Aníbal, o Zuzinha [Mario Covas Neto], mas eu estou deixando a escolha do vice para o partido, desde que eu concorde”.

“Evitar problema para o povo”

Na mesma entrevista, o apresentador revelou as dificuldades de sair as ruas sendo uma pessoa conhecida, dando mais detalhes sobre sua vista ao ‘Mercadão’ (Mercado Municipal de São Paulo.

“[...] Sou apresentador, então sou um cara conhecido. Eu avisei o pessoal: vai dar complicação. E foi uma complicação terrível, tinha gente pra caramba, eu não conseguia sair de lá”, comentou

“Tem que ter essa preocupação. Não quero, sem falsa modéstia, criar problema, aglomeração, empurra-empurra. Quero evitar um pouco. Não evitar o povo, mas evitar problema para o povo”, completou Datena na conversa.