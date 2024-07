Cavalo Caramelo: animal recupera peso e segue saudável, mas continua sem um destino definido

O cavalo Caramelo, que gerou comoção ao ficar ilhado em um telhado cercado por uma enchente em Canoas, no Rio Grande do Sul, em maio passado, continua recebendo cuidados no hospital veterinário da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). O equino já engordou 40 kg e segue saudável, mas seu destino ainda é incerto. Famosos como Felipe Neto e Giovanna Ewbank demonstraram interesse na adoção, mas, nos últimos dois meses, supostos donos apareceram. Porém, nenhum deles conseguiu comprovar a propriedade.

“Todos os nomes e contatos de quem nos procurou foram repassados para a administração, que ficará a cargo de resolver a questão legal da posse”, afirmou o coordenador do curso de Medicina Veterinária da Ulbra, Jean Soares, ao site “Metrópoles”. Ele destacou que a própria instituição de ensino se ofereceu para adotar Caramelo em definitivo, mas essa decisão ainda não foi tomada.

“Nosso trabalho é garantir a saúde e o futuro dele, que chegou aqui numa situação extrema e conseguiu sobreviver. Queremos que ele tenha a sorte de ter uma vida saudável, com conforto, e que seja bem cuidado”, ressaltou Soares.

Caramelo recebeu um microchip e, independente do destino que tiver, continuará sendo monitorado pela universidade. “Se ele ficar na Ulbra ou sair daqui, poderemos acompanhá-lo, independentemente da situação. O microchip ajuda, porque em caso de fuga, acidente ou qualquer outra coisa, será fácil rastreá-lo”, explicou o coordenador.

Um vídeo, publicado pela Ulbra no último dia 19, mostra Caramelo recebendo doses de um imunizante. Conforme a médica veterinária Louise Maciel, na ocasião, também foram coletados alguns exames, mas o equino segue saudável e já pesa 380 kg, não precisando mais receber suplementos ou medicações (assista abaixo).

Resgate do Caramelo

O caso do cavalo ilhado em um telhado repercutiu muito nas redes sociais na manhã do último dia 8 de maio, quando uma equipe da TV Globo mostrou o animal imóvel em um pequeno espaço, cercado pela água, em Canoas.

A cena gerou muita comoção, mas foi necessário montar uma operação para o resgate, realizado na manhã do dia 9 de maio por homens do Corpo de Bombeiros e do Exército, com apoio de veterinários. Eles sedaram o equino e conseguiram deitá-lo em um bote.

Após o resgate, os bombeiros disseram que Caramelo era, na verdade, uma égua. Porém, mais tarde, os veterinários negaram essa informação e reafirmaram que o animal é macho.