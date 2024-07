Acusado de matar o irmão a tiros na frente da família “agiu sem pensar”

Alexandre White Rodrigues Araújo foi indiciado pela Polícia Civil pela morte de seu irmão, o soldado Tiago White, durante uma festa de família em Uruaçu, Goiás. Conforme reportagem do G1, o homem admitiu ter atirado no irmão e revelou que “agiu sem pensar” após ser espancado pelo militar na frente da família.

O soldado foi morto durante as celebrações de seu aniversário de 34 anos e da aprovação em um curso da Polícia Militar. Na ocasião, câmeras de segurança da residência registraram o ocorrido.

Em declaração ao G1, Martiniano Neto, advogado que representa Alexandre, afirmou que as imagens e depoimentos foram o bastante para esclarecer o caso. Ele reafirmou que Alexandre “está bastante consternado com o acontecido” e que ele não teve a intenção de matar o irmão.

Conclusão do inquérito

Conforme registros feitos pelo delegado Sandro Leal Costa no inquérito encaminhado ao Judiciário, Alexandre não deu chances de defesa ao irmão e utilizou a arma de uso restrito do militar para realizar os disparos. “O autor buscou a pistola institucional da vítima no quarto e partiu de encontro à vítima sem qualquer conversa ou discussão no caminho, desferindo dois disparos”.

No entanto, o relacionamento prévio entre os irmãos também é destacado no inquérito e o delegado reforça que Alexandre e Thiago não possuíam queixas anteriores de comportamento agressivo.

“O autor era caracterizado como uma pessoa calma e pacífica, sem registros criminais anteriores aos fatos, e que nutria pela vítima sentimentos de respeito e admiração por se tratar do irmão mais velho”.

Segundo o delegado, Alexandre teria cometido o crime após ser espancado pelo irmão depois de uma discussão sobre questões financeiras referentes à uma pizzaria que os dois tinham em conjunto. Os homens estariam sob influência de álcool no momento da briga, que também foi registrada pelas câmeras da residência.

Tiago foi ferido por dois disparos, sendo um na mão e outro do abdômen, sendo que o laudo cadavérico apontou sua causa de morte como um choque hemorrágico causado pelos tiros.