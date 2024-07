Homem é agredido pelo irmão policial e usa a arma dele para matá-lo

O policial Tiago White foi morto por seu irmão durante as comemorações de seu aniversário e de sua aprovação em um curso da Polícia Militar. Conforme reportagem do G1, o crime aconteceu em Uruaçu, norte goiano, na última quinta-feira, dia 11 de julho. Imagens de câmera de segurança, mostram o momento do crime.

Em declaração, a defesa do irmão de Tiago, por meio do advogado Martiniano Neto, declarou que o acontecimento foi uma tragédia que não reflete a personalidade do agressor. Ele ainda declarou ter entrado com um pedido de habeas corpus após o cliente ter sua prisão mantida pela Justiça.

Segundo a defesa, o homem está emocionalmente abalado com a situação e ainda apresenta diversos ferimentos devido a uma briga com o policial, que deu origem a discussão que o levou a efetuar os disparos na direção do irmão.

Durante seu depoimento, o irmão de Tiago admitiu ter utilizado a arma do policial, que estava guardada no quarto dele, para atirar contra ele.

Entenda o caso

A morte de Tiago começou após uma briga entre irmãos durante uma festa de família. Segundo a reportagem, os dois tinham uma boa relação e o suspeito via Tiago como uma figura paterna.

Durante a briga, o militar teria agredido o irmão, que chegou a ficar inconsciente e a cambalear por alguns minutos por conta da agressão. Ao voltar à consciência, o homem teria ido até o quarto de Tiago, onde pegou a arma institucional dele.

Ao ver o irmão com sua arma, o policial ainda tentou se jogar na piscina para escapar dos disparos, mas ainda assim foi atingido. Pessoas que estavam presentes na festa tentaram interferir, mas não conseguiram evitar o ocorrido.

Até o momento, não foram divulgadas mais informações sobre o caso, que segue sob investigação policial.