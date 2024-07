Vestibular 2024: Fatecs divulgam resultados das matrículas do vestibular de meio de ano

Fatec divulga aprovados no vestibular do meio de ano.

Já está disponível para consulta o resultado das matrículas da primeira chamada do vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs). A partir das 15 horas desta segunda-feira, dia 22 de julho, os candidatos já conseguem verificar se sua matrícula foi, ou não, aceita.

Conforme informações disponibilizadas no portal do Governo do Estado de São Paulo, a consulta deverá ser realizada por meio do mesmo sistema em que os candidatos realizaram suas inscrições. Caso a matrícula esteja constando como “indeferida”, o estudante terá até amanhã, dia 23 de julho, para corrigir a documentação no próprio sistema.

Para os interessados que não possuem computador para realizar o acesso ao sistema, as Fatecs disponibilizam computadores com acesso à internet, possibilitando que os candidatos consultem sua situação no sistema.

Vale lembrar que quem não efetuar a matrícula na data ou não apresentar os documentos exigidos perderá o direito à vaga. Os candidatos podem consultar as orientações sobre o processo de matrícula diretamente no Manual do Candidato.

Documentação necessária para a matrícula

Para realizar sua matrícula após ser classificado entre as vagas disponibilizadas na primeira chamada do vestibular de meio de ano da Fatec, os candidatos precisam realizar o envio dos documentos nos formatos PDF, JPEG ou PNG, por meio do sistema de matrículas.

É necessário enviar os seguintes documentos:

Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente;

Histórico Escolar completo do Ensino Médio ou equivalente;

Documento de Identidade com Foto, dentro da validade;

CPF ou documento de identidade contendo o número do CPF;

Uma foto 3x4 recente, com fundo neutro;

Documento de quitação com o serviço militar ou Certificado de Dispensa de Incorporação para candidatos brasileiros maiores de 18 anos, do sexo masculino.

Os candidatos que utilizaram o Sistema de Pontuação Acrescida pelo item escolaridade pública devem apresentar histórico escolar ou declaração escolar, comprovando que cursou integralmente o Ensino Médio ou Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede municipal, estadual ou federal, com detalhamento das escolas onde estudou.