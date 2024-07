Vestibular Fatec 2024: sabia os próximos passos que os candidatos aprovados devem seguir

Fatec divulga aprovados no vestibular do meio de ano.

Os estudantes que prestaram o vestibular de meio de ano da Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo) descobrirão o resultado da prova na tarde desta segunda-feira, dia 15 de julho. A lista de classificação com os aprovados em primeira chamada deverá ser divulgada por volta das 15 horas, diretamente no site oficial da instituição de ensino.

Seguindo o calendário oficial, os candidatos que conseguiram a nota para ocupar uma das vagas ofertadas pela instituição em primeira chamada deverão se preparar para realizar a matrícula entre os dias 16 e 18 de julho.

Após este primeiro período, uma nova chamada para ocupar as vagas remanescentes será realizada pela instituição de ensino. A segunda lista está prevista para ser divulgada no dia 29 de julho e a convocação dos novos aprovados será realizada com base nas vagas não ocupadas pelos candidatos convocados em primeira chamada.

Fui aprovado, e agora?

Conforme o manual do candidato disponibilizado pela Fatec junto à orientação sobre seu processo seletivo, os candidatos aprovados deverão realizar a matrícula respeitando o período pré-estabelecido pela instituição.

Entre os dias 16 e 18 de julho, será realizada a matrícula para os alunos aprovados na primeira lista de chamada. Após a divulgação da lista de classificação geral, eles deverão acessar o sistema de matrícula online por meio de seu CPF e data de nascimento.

Ele deverá adicionar no sistema os seguintes documentos, nos formatos PDF, JPEG ou PNG:

Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

Histórico Escolar Completo do Ensino Médio;

Carteira de Identidade (Não será aceita a CNH ou documentos expedidos por Ordem ou Conselho profissional);

CPF;

Foto 3x4 de rosto recente e com fundo neutro;

Certificado que comprove estar em dia com o serviço militar ou Certificado de Dispensa de Incorporação para candidatos brasileiros do sexo masculino;

Candidatos transgêneros que optem pela utilização do nome social devem preencher a autodeclaração referente à utilização do nome social, emitida no requerimento da matrícula;

Candidatos que cursaram o Ensino Médio ou estudos equivalentes ao Ensino Médio, total ou parcial, no exterior devem fazer o upload do parecer de equivalência de estudos no exterior emitido pela Secretaria de Educação ou Conselho Estadual de Educação.

Demais particularidades podem ser vistas diretamente no site da instituição de ensino, ao clicar na opção “Manual do Candidato”.