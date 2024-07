Vestibular 2024: FATEC divulga lista de aprovados na próxima segunda-feira

Os estudantes que realizaram a prova do vestibular de meio de ano da Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo) estão prestes a descobrir o resultado do exame realizado no dia 30 de junho.

Conforme o calendário oficial de divulgação, disponível no site da faculdade, o resultado da prova para preenchimento das vagas ofertadas para o segundo semestre de 2024 deverá ser divulgado oficialmente a partir das 15 horas do dia 15 de julho.

Após a divulgação da classificação geral, os candidatos que conseguiram a nota para ocupar uma das vagas na primeira chamada deverão seguir para matrícula. O primeiro período de matrículas ocorre entre os dias 16 e 18 de julho, datas em que deverá ser feita a entrega de documentos dos alunos que foram aprovados na primeira chamada.

No dia 29 de julho, será anunciada a segunda chamada, com vagas preenchidas pelos alunos da lista de espera, conforme disponibilidade mediante a vagas restantes após a matrícula dos aprovados em primeira chamada.

Relação candidato por vaga

Entre os cursos ofertados pela Fatec, o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas ministrado na Fatec Zona Leste, no período noturno, foi o mais buscado entre os candidatos, apresentando uma média de 15,63 candidatos por vaga. Ele também é o curso mais procurado em outras unidades como a Fatec São Paulo (15,14 candidatos por vaga), Fatec Ipiranga (10,20) e Fatec Zona Sul (9,54).

Outro curso com alta procura foi o de Gestão empresarial, ofertado na modalidade de Educação à Distância. O curso apresentou uma relação candidato vaga de até 8,38 na Fatec São Paulo.

Na Fatec São Bernardo do Campo, o curso mais buscado com 7,94 candidatos por vaga, foi o de Automação industrial. Por sua vez, na Fatec Sebrae a maior procura foi pelo curso de Marketing (7,77). Na Fatec Mauá, o curso mais concorrido foi o de Desenvolvimento de Software Multiplataforma, com 7,57 candidatos por vaga no período noturno.