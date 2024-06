Vestibular da Fatec: veja relação de candidatos por vaga

Estudantes que pretendem disputar uma vaga em uma das unidades da Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo) já podem conferir a relação de candidatos por vaga nos principais cursos oferecidos.

A consulta deve ser feita diretamente no site vestibularfatec.com.br.

Para o segundo semestre de 2024, assim como o vestibular para o início do ano, o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Zona Leste, no período noturno, teve a maior procura do vestibular. São 15,63 candidatos por vaga.

Esse curso também foi o mais buscado nas outras unidades da Fatec, como Fatec São Paulo (15,14 por vaga no período noturno), Fatec Ipiranga (10,20 por vaga no noturno) e Fatec Zona Sul (9,54 por vaga no noturno).

O curso de Gestão Empresarial, na modalidade Educação à Distância, também teve altos índices de procura nas Fatecs São Paulo (8,38 candidatos), Mogi das Cruzes (6,40), Tatuapé (6.10), Sorocaba (5,63) e Barueri (5,30).

Também tiveram grande procura os cursos de Automação Industrial (7,94 – noturno) da Fatec São Bernardo do Campo, Marketing (7,77 no noturno) na Fatec Sebrae e e Desenvolvimento de Software Multiplataforma ( 7,57 - noturno) da Fatec Mauá.

O vestibular da Fatec ocorre no dia 30 de junho e oferece para o próximo semestre 14.406 vagas para 92 cursos de ensino superior tecnológicos totalmente gratuitos. Serão ainda oferecidas 5.109 vagas para candidatos do Provão Paulista.

Todas as informações sobre cursos, unidades e períodos podem ser encontradas no Manual do Candidato.