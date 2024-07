Filha do deputado Gilberto Cattani foi morta com 30 facadas em MT; veja o que se sabe até agora

Raquel Cattani, de 26 anos, filha do deputado Gilberto Cattani, foi morta com 30 facadas, concluiu perícia

A Polícia Civil segue investigando a morte da empreendedora Raquel Cattani, de 26 anos, filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), que foi encontrada sem vida na casa em que morava, em Nova Mutum. A perícia concluiu que a vítima levou 30 facadas. Além disso, a residência estava bagunçada, com sinais de violência, e uma moto e o celular dela foram levados. Nenhum suspeito havia sido preso até a manhã desta segunda-feira (22).

O corpo de Raquel foi encontrado na manhã da última sexta-feira (19), mas a polícia acredita que ela tenha sido morta na noite de quinta-feira (18). Uma perícia realizada na residência apontou sinais de violência, que indicam que a jovem lutou com o autor do crime. Um aparelho de TV estava quebrado, além de outros itens espalhados pelo local.

Romero Xavier, que é ex-marido da vítima e pai dos dois filhos dela, foi até a casa enquanto era realizada perícia e acabou sendo levado para a delegacia para esclarecimentos. No entanto, a polícia o liberou em seguida e ele não é considerado suspeito no caso.

Em postagem nas redes sociais, Gilberto Cattani defendeu o ex-genro, após os boatos de que ele tenha envolvimento com o crime, e pediu respeito. “Com o coração partido, mas preciso falar algumas coisas aqui. O marido da Raquel não foi preso, nem confessou crime algum e nem eu matei minha filha como foi noticiado. Tenham, pelo menos, respeito à dor alheia”, escreveu o político.

A Polícia Civil destacou, em nota, que agentes da Delegacia Municipal e da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum apuram as causas da morte da empreendedora. “A prioridade neste momento é reunir as informações para esclarecer as circunstâncias do crime, assim como as diligências para localização do autor”, diz a corporação.

Despedida

O corpo de Raquel foi enterrado no sábado (20), no Cemitério Jardim da Paz, em Lucas do Rio Verde, sob forte comoção dos familiares.

Raquel Cattani era dona de uma empresa que produz queijos artesanais na cidade de Nova Mutum. Por conta da atuação na área, ela ganhou prêmios na competição do Mundial do Queijo nas categorias de melhor queijo “Maringpa” e “Nozinho temperado”. A mulher deixou dois filhos, de 3 e 6 anos.