Filha do deputado Gilberto Cattani é achada morta em Mato Grosso; suspeita é de feminicídio

A Polícia Civil de Mato Grosso investiga a morte da empreendedora Raquel Cattani, de 26 anos, filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), que foi encontrada sem vida na casa em que morava, em Nova Mutum, na manhã desta sexta-feira (19). A corporação ainda apura as circunstâncias do falecimento, mas a suspeita é de que a vítima tenha sido baleada em um caso de feminicídio.

Em nota divulgada nas redes sociais, o Governo de Mato Grosso confirmou a morte de Raquel e ressaltou que as forças de segurança estaduais já estão no município para esclarecer os fatos.

“Recebemos a notícia da morte da filha do nosso amigo Cattani e imediatamente determinei que nossas forças de segurança atuem para esclarecer o que ocorreu. Uma morte chocante, ainda mais para um pai. Eu e Virginia estamos em oração para que Deus possa dar forças e conforto ao deputado e toda sua família”, diz um trecho do texto.

Já a Polícia Civil destacou, em nota, que agentes da Delegacia Municipal e da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Nova Mutum apuram as causas da morte da empreendedora. “A prioridade neste momento é reunir as informações para esclarecer as circunstâncias do crime, assim como as diligências para localização do autor”, diz a corporação.

O deputado estadual Gilberto Cattani ainda não se pronunciou a respeito da morte da filha. Já o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado Eduardo Botelho (União Brasil), lamentou a perda da jovem e expressou os “mais sinceros sentimentos e solidariedade à familiares e amigos de Raquel”.

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), e a primeira-dama, Márcia Pinheiro, também expressam seu profundo pesar pelo falecimento da filha do deputado. “Que Deus conceda conforto e força para superar essa irreparável perda. Peço ao nosso Bom Senhor Jesus que conceda aos pais da jovem Raquel serenidade mediante um ato de violência incompreensível. Que a justiça prevaleça e a memória de quem partiu seja sempre honrada com amor e respeito” declarou o político.

Raquel Cattani era dona de uma empresa que produz queijos artesanais na cidade de Nova Mutum. Por conta da atuação na área, ela ganhou prêmios na competição do Mundial do Queijo nas categorias de melhor queijo “Maringpa” e “Nozinho temperado”. A mulher deixou dois filhos.