Empregos em SP: estado conta com mais de 18 mil vagas abertas

O Portal do Governo do Estado de São Paulo divulgou nesta segunda-feira (22) a existência de mais de 18 mil vagas abertas disponíveis pelos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico.

De acordo com a plataforma oficial, são 8.428 vagas na capital paulista e na Grande São Paulo. Por outro lado, no interior há 9.982 postos disponíveis, além de 370 no litoral.

Já nas regiões administrativas, Campinas conta com 4.209 oportunidades de trabalho por carteira assinada e Sorocaba com 3.187.

Além de tais localidades, as regiões do Vale do Paraíba apresentam 587 vagas abertas, 358 em Ribeirão Preto e 285 em São José do Rio Preto. Informações sobre as vagas podem ser encontradas nos canais oficiais online ou presenciais de seu município.

Saiba como ter acesso às oportunidades

Segundo o canal oficial do governo, há mais de 500 profissões contendo vagas abertas pelos postos de atendimento do estado. As áreas com o maior número de vagas disponíveis são as de Auxiliar de Logística, Alimentador de Linha de Produção, Faxineiro e Agente de Vendas de Serviços.

A fim de acompanhar as oportunidades, a quantidade de vagas de emprego disponíveis são atualizadas todos os dias pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico.

Vale ressaltar que os PATs também prestaram serviços gratuitos aos trabalhadores, como por exemplo a habilitação ao Seguro-Desemprego e a emissão da Carteira de Trabalho.

É possível acessar mais informações por meio do Portal do Governo de São Paulo. Se deseja esclarecer dúvidas presencialmente, procure um Posto de Atendimento ao Trabalhador perto de onde você reside ou a prefeitura de sua cidade.

