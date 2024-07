Personal trainer faz ex-mulher de refém na própria casa e exige dinheiro para comprar drogas

Um personal trainer, de 44 anos, invadiu a casa da ex-mulher e a fez de refém na manhã desta sexta-feira (19), em Olinda, município de Pernambuco. As informações são do portal g1.

O suspeito foi preso em flagrante e, de acordo com a Polícia Civil, sua ex contava com três medidas protetivas contra o acusado, que apresentou outros episódios de agressão. Rômulo Vaz da Costa, responsável pelo crime ocorrido no bairro de Jardim Atlântico, atuava como professor de jiu-jitsu além do posto de personal trainer.

Segundo Flávio Duarte, tenente-coronel da Polícia Militar, o suspeito teria ido até a casa da ex-mulher, na noite da última quinta-feira (18), no intuito de pedir dinheiro para comprar drogas. À TV Globo, o militar revelou que Rômulo retornou na manhã desta sexta para pedir mais dinheiro.

Antes de ser detido, o personal invadiu a casa da ex e a manteve refém até que os agentes da polícia, já cientes das denúncias, chegassem à residência. O suspeito portava uma peixeira dentro de sua bolsa.

“Ele estava um pouco alterado, a gente não sabe se era droga, ou álcool, mas ele não reagiu. [...] Nos foi informado que isso já era recorrente, tanto é que já havia contra ele três medidas protetivas”, contou o agente.

Depoimento e me medida protetiva

De acordo com a polícia, a vítima contava com a terceira medida protetiva contra o personal. Ao longo da relação da dupla, eles moravam em Brasília e se mudaram para Pernambuco pouco antes do término.

A ex-mulher do acusado relatou ter acabado o relacionamento entre ela e Rômulo há mais de um ano e meio, mas tem sido acompanhada das ameaças há pelo menos um ano.

Segundo a Polícia Civil, o autor do crime foi autuado por violação de domicílio e ameaça por violência doméstica/familiar.

Até o momento desta publicação não há informações sobre o resultado da audiência.