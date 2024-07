Polícia encontra 15 kg de maconha em mochila de passageiro de ônibus após inspeção

Um passageiro de ônibus foi detido após ser pego em flagrante com 15,5 quilos de maconha em sua mochila durante uma viagem. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma inspeção em um transporte rodoviário em Palmeiras do Tocantins, no norte do estado, resultando no achado. As informações são do portal g1.

A fim de checar os pertences dos usuários presentes no ônibus, as drogas foram identificadas e o rapaz, de 30 anos, foi preso. A ação gerou uma ocorrência, que foi direcionada para a Polícia Civil de Tocantinópolis, na noite da última quarta-feira (17).

O ônibus inspecionado chegava de Goiânia, em Goiás, com destino a cidade Belém, no Pará, segundo a PRF. Ao longo da checagem, foram encontrados 17 tabletes de droga nos pertences do acusado.

Segundo os policiais responsáveis pela ação, o homem já contava com passagem por tráfico de drogas. Segundo o acusado, ele teria transferido os tabletes de maconha de Goiânia para a cidade de Porto Rico, no Maranhão.

Suspeito de matar eleitor de lula nas eleições vai a júri popular

Um homem suspeito de matar um eleitor de Lula na véspera das eleições de 2022 será levado a júri popular, conforme decisão do juiz da 1ª Vara da Comarca de Cascavel anunciada essa semana.

O suspeito de assassinar um eleitor do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é identificado por Edmilson Freire da Silva. Na época, o acusado teria atacado a vítima com golpes de faca em Cascavel, Região Metropolitana de Fortaleza.

O crime aconteceu em setembro de 2022, época em que o atual presidente do país disputava o título ao lado de outros candidatos. Segundo as testemunhas, o acusado teria entrado em um bar, perguntando se alguém no local era eleitor do Lula e iniciado um desentendimento com a vítima. Entenda o caso: