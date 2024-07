Suspeito de matar eleitor de Lula com facada na véspera das eleições de 2022 vai a júri popular

Um homem suspeito de matar um eleitor de Lula na véspera das eleições de 2022 será levado a júri popular, conforme decisão do juiz da 1ª Vara da Comarca de Cascavel anunciada essa semana. As informações são do portal de notícias g1.

Acusado de assassinar um eleitor do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o suspeito identificado por Edmilson Freire da Silva teria atacado a vítima com golpes de faca em Cascavel, Região Metropolitana de Fortaleza.

O crime aconteceu em setembro de 2022, época em que o atual presidente do país disputava o título ao lado de outros candidatos. Segundo as testemunhas, o acusado teria entrado em um bar, perguntando se alguém no local era eleitor do Lula.

Relembre como aconteceu o incidente na véspera das eleições de 2022

Após Antônio Carlos Silva de Lima, 39 anos, ter respondido que votaria em Lula, uma discussão foi iniciada no local. Segundo o Ministério Público (MP), a briga se intensificou e Carlos foi atingido com um golpe de faca na costela.

Foi constatado pelo inquérito policial que Antônio Carlos não tinha antecedentes criminais ou registros semelhantes. Ficou evidenciado que o crime teve motivação política, pois os envolvidos teriam preferências político-partidárias antagônicas”, diz a polícia.

A fim de cumprir o mandado da Justiça, Edmilson foi preso em 26 de setembro de 2022, dois dias após ter cometido o crime. Segundo o magistrado responsável pela decisão de levá-lo a júri popular, há indícios suficientes de autoria que justificam o julgamento.

Antônio Carlos Silva de Lima trabalhava como caseiro de sítios na região e deixou um filho de 10 anos. Quanto ao julgamento de Edmilson Freire da Silva, ainda não foi definida uma data.