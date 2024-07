Apagão cibernético global: internautas se divertem com caos e inundam as redes sociais de memes

Um apagão cibernético global afeta serviços bancários, operações de voos, de bolsas de valores e deixou até mesmo canais de chamadas de emergência fora do ar ao redor do mundo nesta sexta-feira (19). A suspeita é que o problema estaria relacionado a uma empresa chamada CrowdStrike, que fornece serviços de segurança digital, mas ainda não há confirmação se essa foi a única causa. No Brasil, clientes de bancos reclamam de instabilidade em aplicativos, mas muita gente se divertiu com o caos e inundou as redes sociais de memes.

Entre as principais imagens está a temida “tela azul da Microsoft”, que indicava a falha aos usuários. Muita gente também fez questão de mostrar seus cartões de embarque em voos escritos à mão e até mesmo o astro do futebol português Cristiano Ronaldo apareceu “chorando” por conta dos problemas.

Apagão cibernético global

O problema afeta serviços de telecomunicações, bancários e a operação de voos em vários países nesta sexta-feira. A falha estaria relacionada a uma empresa chamada CrowdStrike, que fornece serviços de segurança digital, segundo informou o governo da Austrália. No entanto, ainda não se sabe se há outras causas, mas não há indícios de um ataque hacker.

Foram pontuados problemas em empresas de mídia, transportadoras, bancos e de telecomunicações em países como Estados Unidos, Austrália, Holanda, Panamá, Reino Unido, Alemanha, França, África do Sul, Índia, Espanha, Emirados Árabes, entre outros.

Segundo agências internacionais, as primeiras informações apontam que os mais atingidos seriam os usuários da Microsoft.

Operações de voos em empresas aéreas dos Estados Unidos, Emirados Árabes, entre outros países foram afetadas e foram registrados atrasos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram passageiros parados em aeroportos.

Em um comunicado, a CrowdStrike, que oferece serviços de cibersegurança para grandes empresas mundiais, confirmou que está ciente de falhas no sistema operacional Windows relacionada ao sensor “Falcon”.

A Microsoft destacou em um comunicado que está adotando “medidas” para solucionar os problemas relatados. “Os nossos serviços continuam observando melhorias contínuas enquanto seguimos adotando medidas de mitigação”, escreveu a empresa no X (antigo Twitter).