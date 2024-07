Vestibular ITA 2025: prazo final para inscrições é prorrogado

Por meio de um comunicado publicado em sua página oficial, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) anunciou a prorrogação do prazo de inscrição para o Vestibular 2025. Inicialmente, as inscrições estavam previstas para terminar na última quarta-feira, dia 17 de julho, mas foram prorrogadas até o dia 24 de julho.

ANÚNCIO

Conforme publicado pelo UOL, neste ano a instituição está oferecendo 180 vagas para novos ingressantes no ensino superior, sendo 30 a mais do que a na edição anterior do vestibular. A taxa de inscrição tem o valor de R$195.

Os candidatos disputam por 40 vagas no Quadro de Oficiais Engenheiros da Ativa, que seguirão carreira militar, e 140 vagas destinadas à Reserva da Aeronáutica, referente aos candidatos que não optam por seguir carreira militar.

O ITA oferece opções de graduação voltadas para oito áreas da engenharia, sendo elas: Aeroespacial; Aeronáutica; Civil-Aeronáutica; Computação; Eletrônica; Mecânica-Aeronáutica; Sistemas e Energia.

Como é um dos vestibulares mais difíceis do país

Para concorrer a uma das vagas do ITA, os candidatos precisam passar por um dos processos de seleção mais difíceis do país. O vestibular do ITA é dividido em duas fases conhecidas como “Exame de Escolaridade”.

A primeira fase será realizada no dia 13 de outubro e é composta por 48 questões de múltipla escolha nas matérias de Matemática, Física, Química e Inglês, sendo que cada matéria terá 12 questões.

Já a segunda fase, que acontece entre os dias 5 e 8 de novembro, conta com 10 questões dissertativas nas disciplinas de Matemática, Física e Química seguidas por 15 questões dissertativas de Português e de uma redação.

Além das provas de conhecimento técnico, os estudantes candidatos deverão passar por uma terceira etapa eliminatória, sendo ela a Inspeção de Saúde. Nesta fase, os 288 mais bem colocados na ampla concorrência e os 72 estudantes mais bem colocados para as vagas de cotas passam por uma avaliação psicofísica que determinará a classificação final.