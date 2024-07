Vestibular ITA 2025: inscrições terminam nesta quarta-feira, 17 de julho

Termina nesta quarta-feira, dia 17 de julho, o prazo de inscrição no vestibular 2025 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Conforme publicado pelo G1, ao menos 6,9 mil estudantes já estão inscritos para a prova na expectativa de conquistar uma das vagas de ensino superior no Instituto. A taxa de inscrição é de R$195.

Diferente dos anos anteriores, o ITA disponibiliza 180 vagas para novos estudantes, 30 a mais do que as ofertadas em 2024. Destas vagas, 140 são voltadas para candidatos que não têm interesse em atuar como militares, e 40 são destinadas aos que pretendem seguir a carreira militar.

Nos dois casos, 20% das vagas são reservadas para candidatos negros sendo que o estudante precisará se autodeclarar negro ou pardo no ato de inscrição, para assim poder acessar o sistema de cotas.

Atualmente, o ITA oferece opções de graduação voltadas para oito áreas da engenharia, sendo elas: Aeroespacial; Aeronáutica; Civil-Aeronáutica; Computação; Eletrônica; Mecânica-Aeronáutica; Sistemas e Energia.

O ITA é parte do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), que fica localizado em São José dos Campos, interior de São Paulo. Dada a busca pelas vagas, as provas do vestibular 2025 serão realizadas em diversas capitais espalhadas pelo país. Informações sobre o edital e inscrições podem ser verificadas no site do ITA.

Entenda como será o Vestibular ITA 2025

O vestibular do ITA é conhecido por ser um dos mais concorridos do país. Composto por duas etapas eliminatórias, a primeira delas, uma prova composta por 48 questões objetivas, será realizada no dia 13 de outubro de 2024, das 13h às 18h. Nesta primeira fase, os candidatos deverão responder questões de matemática, física, química e inglês, sendo 12 de cada matéria.

Os aprovados na primeira fase deverão realizar novas provas referentes à segunda fase do vestibular. Estas avaliações, todas dissertativas e com quatro horas de duração, acontecem entre os dias 5 e 8 de novembro. Nos dias 5, 6 e 7 os candidatos deverão responder 10 questões de matemática, química e física, respectivamente. Já no dia 8 será aplicada uma prova com 15 questões de português e uma redação.