Mulher é presa por tentar ‘castrar’ marido com soda cáustica no pênis; não queria ser traída

Uma mulher foi presa na última segunda-feira (15), após tentar castrar o marido jogando soda cáustica em seu pênis em Uruaçu, Goiás. A suspeita dopou o parceiro com Rivotril e, assim que a vítima perdeu a consciência, o crime foi praticado As informações são do jornal O Globo.

Segundo a Polícia Civil, a suspeita, de 56 anos de idade, aplicou a substância corrosiva no intuito de evitar que seu marido tivesse condições de manter relações sexuais com outras pessoas. Ao ter confessado o crime, datado em 25 de abril, a mulher explicou ter se tratado de ciúmes, pois descobriu uma suposta traição da vítima, um homem de 43 anos.

De acordo com as investigações, a suspeita diluiu soda cáustica em uma vasilha e despejou o conteúdo no órgão genital do parceiro. Como consequência, o marido teve queimaduras intensas na região íntima.

De acordo com Sandro Leal, delegado responsável pela investigação, a suspeita “agiu de forma premeditada e dissimulada”. Ainda segundo ele, a dupla conta com um relacionamento de cerca de 10 anos.

Já nas dependências da Unidade Prisional Regional Feminina de Barro Alto, a suspeita está à disposição da Justiça e responderá por lesão corporal gravíssima no ambiente doméstico, com a possibilidade de chegar a 13 anos de pena.

