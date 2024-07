Vídeo: influencer atropela e mata homem que tinha acabado de se casar no RJ; ele está foragido

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento em que o influencer Vitor Vieira Belarmino atropelou e matou um homem que havia acabado de se casar. O acidente ocorreu na noite de sábado (13) na Avenida Lucio Costa, zona oeste do Rio de Janeiro.

A vítima, identificada como Fábio Toshiro Kikuta, atravessava a rua acompanhado da esposa, quando foi atingida por um veículo conduzido pelo influenciador.

Assista:

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, Vitor Vieira dirigia a BWM que atingiu o recém-casado. O homem havia deixado a festa do próprio casamento em um sítio em Guaratiba e estava deixando as malas no hotel Cdesign por volta das 22h. Segundo parentes, o casal havia deixado os pertences no quarto e descido.

De acordo com testemunhas, com a batida, o corpo de Kikuta foi parar dentro do carro. Os ocupantes do veículo teriam parado, colocado o corpo na via pública e depois fugido.

Influenciador segue foragido

Um pedido de prisão foi feito à Belarmino pela polícia e determinado pela Justiça. Ele é considerado foragido.

A 42ª DP, localizada no Recreio dos Bandeirantes, que investiga o caso realizou uma perícia no local do atropelamento.

Os passageiros da BWM prestaram depoimento e o veículo foi apreendido em um condomínio de luxo da Barra da Tijuca.

