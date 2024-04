Vídeo mostra aluno que morreu após agressão em escola sendo ‘surrado’ por colegas; imagens fortes

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o adolescente Carlos Teixeira Gomes Nazara, de 13 anos, sendo “surrado” por colegas dentro de uma escola estadual, em Praia Grande, no litoral de São Paulo (assista abaixo). Após o episódio, dois alunos pularam sobre as costas da vítima, que passou a sentir fortes dores. Uma semana depois de idas e vindas ao hospital, o garoto não resistiu e morreu.

O vídeo acima mostra quando Carlos era agredido por tapas e empurrões dentro da Escola Estadual Professor Júlio Pardo Couto. O pai dele, Julisses Gomes Nazara, disse que a situação de bullying era constante e já tinha pedido ajuda para a direção do colégio, que não fez nada.

Dias depois dessa confusão, em 9 de abril, o garoto conversava com um amigo, quando dois alunos pularam nas costas dele. “Pularam dois alunos nas costas do meu filho. O primeiro pulou, o outro viu e achou graça. Então esse outro pulou também. Meu filho chegou em casa com dores, febre alta e falta de ar”, relatou Julisses em entrevista ao jornal “A Tribuna”.

O pai disse que depois disso levou o filho várias vezes para atendimento em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a pronto socorros. Apesar das medicações, o estado de saúde de Carlos não melhorava e ele acabou sendo encaminhado à Santa Casa de Santos, na última segunda-feira (15). Lá, segundo o genitor, os médicos disseram que o adolescente estava com uma infecção no pulmão e precisaram entubá-lo.

Carlos foi transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas sofreu três paradas cardiorrespiratórias e morreu na tarde da última terça-feira (16).

Garoto chora de dor

Em um vídeo, que também circula nas redes sociais, o estudante aparece chorando muito, com dor, e contando ao pai o que tinha acontecido na escola (veja abaixo - ATENÇÃO: imagens fortes).

No atestado de óbito consta que o adolescente morreu por causa de uma broncopneumonia bilateral, que é um tipo de pneumonia que inflama os pulmões. O caso segue sendo apurado como morte suspeita pela Polícia Civil.

Já a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) lamentou profundamente a morte do estudante e destacou que a Diretoria de Ensino de São Vicente instaurou uma apuração preliminar interna. Além disso, a escola colabora com as autoridades nas investigações.

Apesar de estar arrasado, o pai disse que não quer vingança. “Os meninos que machucaram meu filho, que fizeram bullying, eu perdoo de coração. Não quero mal nenhum, nem sangue com sangue. Mas quero justiça. O que aconteceu hoje com o meu filho, amanhã pode acontecer com outros filhos. Isso que está me matando”, disse Julisses à TV Tribuna, afiliada da TV Globo.